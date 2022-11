María Pombo visitó el plató de 'La Resistencia' el pasado martes 15 de noviembre y protagonizó una de las entrevistas que más han dado que hablar de la temporada: la influencer dejo grandes momentos, como la petición del himno de España para entrar, su supuesta calificación como "rojilla" por parte de su familia o los rumores de su embarazo: que la joven madrileña de 28 años es una auténtica profesional de las redes sociales ya lo sabíamos, pero ayer descubrimos que también lo es de los medios tradicionales, y es que la creadora de contenido se metió en el bolsillo al presentador, al público y a toda la audiencia.

Uno de los ejemplos paradigmáticos de esta desenvoltura de María Pombo para moverse por el marketing de influencers lo dejo, quizá, el episodio de las tortillas.

La celebritie entrega a David Broncano una bolsa: "Esto es lo más español de todos mis regalos: tortilla de patatas, la mejor de Madrid y del mundo en realidad. ¿La has probado alguna vez? La Martinuca?"

Broncano contesta rápidamente que sí, pero no puede apartar la vista del ticket pegado al envoltorio: "¿Te has gastado...?¿Este dato se puede dar?". Ella confirma que "Sí", y justifica que "son de calidad, ¿eh?".

Ya lo dijo Gabilondo, con la comida no hay colores. La tortilla es el pegamento de España.

El momento clave del episodio llega cuando Broncano le agradece el obsequio, preguntando con una afirmación si ella había comprado el regalo: "Esto te lo agradezco, porque no es promocional: lo has comprado tú", a esto María Pombo responde sin inmutarse que "sí" que ella ha comprado las tortillas, y continua aclarando que las 300 unidades que aparecen en el ticket por valor de 2.300€ son para todo el público: "Bueno es que he comprado para todo el público: todos vais a tener una tortilla, pero no os la podéis comer aquí, así que os la repartirán luego".

La farsa de las tortillas de María Pombo en la Resistencia

Aunque 'La Resistencia' no es de los programas con más audiencia de la televisión española (27.000 en la última temporada con un 0,4% de cuota de pantalla de media), se mueve muy bien en las redes sociales: por ejemplo, la entrevista a María Pombo ya acumula en YouTube casi 500.000 visualizaciones con menos de un día circulando (las entrevistas a Gerard Piqué, a Jordi ENP o Exter Expósito ya alcanzan los 10 millones de visualizaciones).

Poner un anuncio tradicional en cualquier programa con unas cifras de audiencia como estás es caro, pero María Pombo y La Martinuca (el restaurante donde se "compraron" las tortillas que repartió María Pombo) han conseguido colarse con esta pequeña estrategia en la que fingen que las tortillas entregadas a los espectadores son un regalo pagado por la influencer, y no una promoción de la marca como se ha descubierto finalmente.

Tal y como han advertido algunos usuarios de Twitter, en la publicación subida por 'La Martinuca' se ve el ticket desglosado donde efectivamente se refleja el pedido de 300 bocadillos de tortilla por valor de 2.370€, pero un detalle ha revelado que María Pombo no gastó ni un euro en el supuesto "regalo"; al final de la factura simplificada se puede leer el concepto "Descuento Voucher: OFFTISL Excepcional -2.370€ y, finalmente, el total a pagar de 0€.