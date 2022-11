No se puede decir que Eva Soriano quedara precisamente en una mala posición en Tu Cara Me Suena. La humorista participó en la novena edición del programa de Antena 3, donde ocupó el puesto de cuarta finalista, por detrás de Agoney, Nia y María Peláe.

Lo cierto es que la cómica dejó grandes imitaciones en el espacio de prime time presentado por Manel Fuentes, como la de Natalia Jiménez, Aitana, Becky G o Isabel Pantoja, pero es uno de los personajes que encarnó el que ha hecho que TCMS 'le toque la moral' meses después de finalizar la edición que fue líder de audiencia en su franja.

Como es habitual, el concurso ha hecho un ranking de actuaciones, aunque esta vez no ha elegido las más logradas en general, sino que se ha centrado en una artista a los que varios concursantes han imitado a lo largo de sus más de once años de emisión: Shakira.

Entre los famosos que participaron encarnando a la cantante colombiana, TCMS ha destacado en su lista para votar la mejor imitación a algunos como Arturo Valls (que pasó a la historia por hacerlo sumamente mal y arrancar carcajadas con Loba), Lorena Gómez, Roko, Edurne o Silvia Abril, entre otros. Ni rastro de la actuación de Eva Soriano en el listado.

La presentadora de Cuerpos Especiales en Europa FM no se ha mordido la lengua en sus redes sociales al ver que se han olvidado de ella o que, directamente, la han ignorado.

"Quiero denunciar públicamente el ninguneo que estoy sufriendo por parte de Tu Cara Me Suena al no estar mi imitación de Shakira para poder escoger dentro del ranking. No tuvisteis suficiente con hacerme perder la edición, ahora esto… No PERDONO!!".

Como siempre, Soriano tirando de su particular humor con el que se ha ganado a pulso su espacio en el mundo del show.

El exitoso talent de la cadena de Atresmedia regresará con una décima edición para la que ya hay concursantes confirmados: Agustín Jiménez, Alfred García, Andrea Guasch, Anne Igartiburu, Jadel, Josie, Merche, Miriam Rodríguez y Susi Caramelo.