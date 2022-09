Esta temporada se está celebrando la séptima edición de 'MasterChef Celebrity' un programa de cocina retransmitido por Radio Televisión Española donde os aspirantes a chef (en esta versión, personajes públicos o famosos) deben pasar por distintas pruebas y competiciones para ganar el favor del jurado.

En esta edición, participan algunas figuras tan reconocidas como Ruth Lorenzo, Patricia Conde, Norma Duval, María Escote o Daniela Santiago (actriz conocida por interpretar a Cristina "La Veneno"). Pero, desde que se estrenó el programa el pasado 12 de septiembre, 'MasterChef Celebrity' ya ha sido objeto de polémica en dos ocasiones.

La primera, por invitar a Juan García-Gallardo (líder de Vox y vicepresidente de Castilla y León) y "blanquear a la ultraderecha", y la segunda por cabrear a los habitantes de Elche: la ciudad donde se grabó el segundo capítulo del programa, en El Palmeral: un enclave catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco que alberga más de 200.000 ejemplares de palmeras y está considerado el más grande d Europa en su categoría.

¿Por qué los habitantes de Elche se han cabreado con 'MásterChef Celebrity'?

Los aspirantes, divididos en dos equipos, han cocinado los platos ideados por la ganadora de la 4º edición de 'Top Chef' en Antena 3: la valenciana Rakel Cernicharo, que también ha recibido un sol Repsol por su restaurante Karak. Al descubrir que la famosa cocinera invitada para capitanear los dos equipos era de Valencia y no de Elche, el lugar donde se estaba grabando el programa.

Los ilicitanos han echado en falta a un chef de su tierra, por ejemplo Susi Díaz que también jurado de 'Top Chef' y tiene un restaurante en la ciudad llamado La Finca de Elche; también han criticado que no se haya incluido ningún plato o ingrediente típico de su región. Por ejemplo, Jordi Pascual publicaba que es ilicitano y le habría "gustado que hubieseis traído un chef de Elche que tenemos muy buenos y no haber traído a una chica de Valencia, la verdad. Algo decepcionado/triste de que no hagan platos típicos de Elche ya que están aquí de verdad".

#MCCelebrity dátiles + arroz con costra + delicias de Elche + Granada... Por qué ningún plato utiliza ningún ingrediente típico? La próxima vez que se cocine en Valencia, enviad a alguien de Elche — Jesús Malagón (@GsusCool) 19 de septiembre de 2022

#MCCelebrity claro que en Elche no hay restaurantes con chefs dignos de salir en el programa!!

Al igual que tampoco hay productos o platos de la tierra ilicitana para mostrar al mundo... — Jaime Urbán (@chacagust) 19 de septiembre de 2022

Ir a Elche y no hacer un menú basado en su gastronomía tan rica, e invitar a una chef Valenciana (sin desmerecerla) pero en Elche hay grandes chef, en fin han ido por lo bonita que es la ciudad #MCCelebrity — Adri Sanchez (@San22046552Adri) 19 de septiembre de 2022