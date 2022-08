Con la base del exitoso tema del trapero español y el productor argentino, padre e hijo reescriben la letra que, en la canción original, se dedica a un encuentro entre dos amantes en la noche bonaerense para transformarla en un relato cómico-sarcástico en primera persona sobre una de las narrativas más arraigadas en la huerta del Segura: la avioneta que rompe las nubes para impedir que llueva.

A pesar de lo surrealista del caso, ambos humoristas desarrollan una letra bastante pegadiza donde “Javi Honetta” recorre los principales municipios de Murcia, “de Lorca hasta la Manga” rompiendo las nubes “pa’ que no caiga ni gota”.

El video que acompaña a la canción y que se puede ver tanto en TikTok como en Instagram, simula una de las ya archiconocidas sesiones de Bizarrap, con Manolo “hijo” en el puesto de Quevedo y disfrazado de aviador y Manolo “padre” a los mandos del teclado como el propio Bizarrap frente a un ordenador apagado.

Los murcianos han compartido y elogiado el tema en comentarios, pidiendo una “extended version” y reclamando el paso de “la avioneta” por municipios omitidos como Yecla o Fuente Álamo.

La existencia de aviones anti-lluvia cargadas de productos químicos que disuelven las nubes para evitar que llueva y que se destrocen las cosechas es un tema recurrente en nuestra Región.

A pesar de las denuncias de agricultores y ecologistas, hasta cuatro organismos distintos -el Centro Meteorológico de Guadalupe, la Confederación Hidrográfica del Segura, la Guardia Civil (a petición de una Comisión creada al efecto en la Asamblea Regional) y la Agencia Estatal de Meteorología (a petición del medio Maldita.es)- han desmentido su existencia, llegando a la conclusión de que este fenómeno no es más que “un rumor social sin indicios”.

Me encanta volar alto

me llamo Javi Honetta

to el mundo me conoce

por el tío de la avioneta

la saco hasta en agosto

porque no quiero que llueva

me recorro to’ Murcia

y paso hasta por Cartagena

Nos fuimos para Fortuna,

paramos en Mula

a repostar gasoil

pa’ pasar por Beniel

de Lorca hasta La Manga

me pienso recorrer

y que viva Murcia, pijo,

que aquí no va a llover

ni una gota en Bullas,

ni mucho menos en Churra,

ni en Ceuti, ni en Caravaca

vas a escuchar llover.

Voy a romper todas las nubes

este año otra vez

pa’ que no caiga ni gota

en los Alcázares.

Qué os han preguntado los murcianos.

Nos han preguntado mucho por las avionetas que roban la lluvia. Nos han enviado preguntas, audios y publicaciones en Facebook. Es uno de esos temas que es muy complejo por la ciencia de la meteorología. Aunque la historia de las avionetas lo tiene todo para ser una buena conspiración, afortunadamente no es verdad, siempre reflota un año tras otro.

¿Con qué les respondéis?

Nosotros nos ajustamos al bulo lo máximo posible y lo primero que comprobamos es algo concreto, como que se comenta que cuatro funcionarios de la Agencia Estatal de Meteorología reconocían en el Parlamento europeo que hay avionetas, y nos vamos a las declaraciones de ese día y vemos que no se dieron así. Cuando queremos desmentir lo de espantar la lluvia, contamos la ciencia que hay detrás, y explicamos que ese proceso de disolución es complicado, y ni siquiera funciona como creen que funciona, no se traslada la nube, sino que se precipitan las lluvias antes de tiempo. No se provocaría que no lloviera, no se puede disolver todo ese vapor de agua que hay en la nube o llevártela a otro sitio. Así que vamos desde algo muy concreto del bulo hasta explicar cómo funciona esa parte de la ciencia. Hay gente que cree en estas cosas y que no las vas a poder convencer de lo contrario. Luego hay gente que no tiene una idea predeterminada sobre este asunto. A esa gente es a la que queremos llegar.

Entonces, ¿no existen esas avionetas antilluvia?

No, no existen, todas las evidencias dicen que no.