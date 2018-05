La oportunidad que merecen

Hoy LA OPINIÓN, inmersa en la celebración de su treinta aniversario, se viste de colores. Rojo, verde, azul, marrón..., pero, sobre todo, lo hace en diferentes técnicas que van desde el diseño digital hasta la acuarela. Sin fotografías, pero no sin imágenes; sin capturas de la realidad, sino interpretaciones y retratos tan vivos o más que los que pueda captar una réflex. Y esto es gracias a ellos, a un grupo de una veintena de alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia –de segundo y tercero del grado– que han trabajado codo con codo con esta Redacción para alumbrar este ejemplar histórico, este periódico ilustrado con motivo de la celebración el próximo viernes por la noche del Día y la Noche de los Museos en toda la Región. Para muchos de ellos, esta colaboración ha sido su primer contacto con «la realidad de la empresa privada», tal y como apunta su decano, Mariano Flores, que ha capitaneado desde el centro educativo este proyecto. Esto les ha obligado a trabajar al ritmo que marca la actualidad, «lejos de la habitual tranquilidad del artista», apunta Flores, y a explorar una vertiente de su profesión que, como alguno confesaba, no se había planteado. Y es que los participantes en esta experiencia estuvieron trabajando junto a los redactores del periódico hasta el cierre de esta edición, ilustrando las noticias según marcaba la actualidad.

Para ellos ha supuesto una oportunidad de dejarse ver. «La idea de trabajar en un periódico regional y ver cómo funciona una redacción como esta me ha parecido muy interesante, además de una oportunidad muy buena para mostrar nuestro trabajo, darnos a conocer un poco y demostrarle a la gente que también se están haciendo cosas en Bellas Artes», apuntaba Belén, autora de algunos de los diseños que verán en estas páginas. En la misma línea se expresaba su compañera Lorena, para quien, además, esta experiencia ha supuesto un rayo de luz en el horizonte: «Proyectos así nos hacen darnos cuenta de que Bellas Artes tiene salidas. Muchas veces nos meten el miedo ese de: ´Madre mía, Bellas Artes, veremos a ver cuando termines la carrera...´, y ver que hay movimiento y que sirve de algo lo que hacemos me ha gustado bastante». Porque ante todo, este periódico ilustrado es para ellos un mensaje al ´mundo experior´: «El hecho de que una empresa tan grande como LA OPINIÓN nos de esta oportunidad no solo es una forma de conseguir que la gente vea lo que hacemos, sino también el poder salir de la ´cueva´, de la Facultad, y que las empresas sepan que estamos aquí, que somos de Bellas Artes y que no solo los que estudian Ilustración pueden hacer este trabajo», señala Jesús.

Por todo ello, han querido agrader «la implicación y ayuda» del decano y, resumía Jennifer, «la oportunidad» brindada por esta casa; pues, si algo necesitan estos artistas es eso: una oportunidad, porque talento, como pueden ver en este diario, les sobra.