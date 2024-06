Durante una reciente emisión en directo de 'La Ruleta de la Suerte', se vivió un incidente sin precedentes cuando una concursante, Loreto, llamó "asqueroso" al presentador Jorge Fernández. El inesperado insulto ocurrió mientras Fernández alentaba a otra concursante, Fany, para ganar el bote. Loreto expresó su escepticismo de manera despectiva, sorprendiendo al presentador y a la audiencia.

Fernández, con profesionalismo y humor, explicó que en la localidad de Tolosa, de donde es Loreto, tales expresiones no son tan ofensivas como en otros contextos. A pesar del momento tenso y la breve interrupción en la dinámica del programa, Fernández logró restablecer el ambiente de camaradería y continuar con el show, manteniendo el espíritu ameno que caracteriza a 'La Ruleta de la Suerte'.