Los otros refugiados: jóvenes rusos que también huyen de la guerra

¿Eres un refugiado? "No, los refugiados son estas madres con sus hijos en brazos escapando de las bombas. Lo mío es más... no lo sé". Calla, distrae la mirada en los ventanales y vuelve a la realidad. "Quizá sí lo sea. No estoy aquí por gusto: huyo de la represión, de la falta de la libertad, y sobre todo del miedo de tener que combatir en una guerra que no es la mía. No me planteo volver. Quizá sí soy un refugiado", asume D. V., un ruso de 26 años que el 3 de marzo logró escapar de un Moscú asediado por el hambre y la propaganda de Putin. La mayoría de su familia materna vive en Ucrania y trata de huir del conflicto. D. V. cuenta su historia desde un pueblo del Maresme, con un miedo terrible a que su entorno en Rusia sufra las consecuencias de su huida. Como D. V., decenas de jóvenes tratan de dejar atrás el país de Vladímir Putin en busca de cobijo en Barcelona. Es el otro exilio de la guerra en el este de Europa.