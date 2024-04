El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo de estar “detrás de la estrategia para socavar la vida familiar y personal de Pedro Sánchez porque políticamente no pueden con él”. Durante el congreso extraordinario del PSdeG-PSOE que se celebra en Santiago de Compostela, Puente no ha escatimado en elogios a la labor del Gobierno y a la de Sánchez como líder, al que ha calificado como “el puto amo” en Europa y ha acusado directamente al líder del PP de estar detrás de todo. “No me creo que se haya echado a un lado en ese tema. Él está detrás de la estrategia para socavar la vida familiar y personal de Pedro Sánchez porque políticamente no pueden con él”, ha mantenido Puente.Sobre la decisión de Sánchez, Puente ha afirmado que “la cosa no está sencilla. Es verdad que le han tocado en su punto débil. Es verdad que está muy tocado. Ojalá resuelva esa reflexión en lo que todos esperamos, que es seguir adelante”, ha añadido el ministro de Transportes.