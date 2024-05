El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, se ha dejado ver este domingo electoral en el castillo de La Roca d'Albera, en Laroque-des-Albères, Francia, a 31 kilómetros de la frontera con España. Puigdemont ha defendido ante los periodistas el derecho a voto que no puede ejercer desde 2017 y ha confiado en que sean las últimas elecciones que él y otros dirigentes independentistas pasan en el extranjero. El líder de Junts ha afirmado que el derecho al voto no es un derecho, porque esté en la Constitución, sino porque el votante es un ciudadano. "Los derechos no vienen garantizados sólo porque están escritos en una ley, sino porque se practican", ha insistido.