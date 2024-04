El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido hoy al PSOE que "rompa" sus coaliciones con Bildu y ha retado a los socialistas a comprometerse ante notario a no volver a pactar con la izquierda abertzale hasta que condene los atentados de ETA. "Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que condene los asesinatos de ETA y colabore en el esclarecimiento de los asesinatos en los que todavía no se conoce el autor", ha dicho.