El ex alcalde y líder del PSOE en la localidad leonesa de Ponferrada, Olegario Ramón Fernández, ha relatado como fue la agresión que sufrió por unos manifestantes de ultraderecha que siempre están protestando junto a la sede del Partido Socialista de Ponferrada. “Cuando pasé junto a esta gente, un señor con megáfono me amenazó y me insultó. Yo no hice caso porque huimos de las provocaciones, pero él me siguió al coche. Decidí grabar con el móvil y en ese momento, otro hombre me agredió con un manotazo, me tiró el móvil y cuando iba a recogerlo, aprovechó y me dio varias patadas, además de amenazarme, insultarme y decirme cosas bastante soeces”.Según el dirigente socialista, “creo que esto no es casual, forma parte de una estrategia de crispación de la ultraderecha y del Partido Popular, y se traslada a todos los sitios, y a la calle y al final genera lo que ha generado”, ha reflexionado.