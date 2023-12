"En política es más importante tener votos que un exceso de huevos, como patrocina Javier Ortega Smith". Es lo que ha dicho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, queen el último pleno municipal acusó al PP de ser "gallinas ponedoras que ponen huevos pero no los tienen". Para el primer edil madrileño Vox "está bastante perdido y bastante desnortado. No acaba de encontrar su lugar, no acaba de saber qué es lo que tienen que hacer".