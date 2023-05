El informe de la Fiscalía concluye que Bildu es una formación democrática, rechazando por lo tanto cualquier intento de ilegalización. Y poco antes de hacerse público, Isabel Díaz Ayuso había vuelto a abogar por ilegalizar Bildu desmarcándose del criterio de la dirección de su partido. El PP afirma que ETA no existe y es consciente, al contrario que VOX, de que no hay elementos para la ilegalización de los Otegi, aunque el PP pide al Gobierno que haga que la Abogacía del Estado se pronuncie. Del “ETA existe” y de la ilegalización de Ayuso responde Bildu y el PSOE pide que se pare todo esto. Núñez Feijóo quiere llegar a que no se pacte con Bildu en ninguna institución.