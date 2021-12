La ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha acudido esta mañana al Congreso de los Diputados para declarar en la comisión Kitchen que investiga la presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.Cospedal se ha acogido a su derecho a no responder a los diputados de la comisión parlamentaria "En respeto al principio de división de poderes, garantía a mi derecho a la defensa, les informo de que tengo la intención de no emitir contestación a sus preguntas. Me acojo a mi derecho constitucional de no declarar", ha señalado. Cospedal, es la penúltima de las 40 comparecencias que cerrará el próximo lunes el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.