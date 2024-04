El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha hablado en la previa del clásico contra el Barça de las críticas desde algunos sectores por el juego desplegado en Manchester, a pesar de la clasificación del equipo para semifinales. "No me sorprende. Cada uno es libre de opinar de alguna manera. Para nosotros es muy claro. A veces hay partidos donde no tienes la pelota. Lo hicimos muy bien los 90 minutos. No he encontrado ningún aficionado nuestro triste, no sé si saldrá alguno los próximos días, pero yo creo que están muy contentos. Y así tiene que ser porque el equipo ha dado la cara y aún más. Hay un dicho en España que me gusta mucho: ‘Háblame del mar marinero’", ha bromeado.