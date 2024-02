El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró muy enfadado ante la diferencia de descanso (48 horas menos) que tendrá el Atlético para medirse al Athletic en las semifinales de Copa una vez que se enfrente este domingo al Real Madrid."Si una semifinal tan importante para España la Federación decide que un equipo tenga 48 horas más para prepararlo me parece injusto. Un día es entendible, pero cuál es la diferencia de nosotros entre jugar miércoles o jueves. Ninguna. No lo quieren cambiar, lo considero una falta de respeto para nuestra afición. Eso no quiere decir que ganemos, no pasa por eso, sino por una cuestión de respeto y el hincha del Atlético quiere que sus futbolistas lleguen de la mejor manera. Si un equipo tiene cinco días y otro tres, yo me enojo", ha afirmado.