Tocaba hacer autocrítica durante la semana. Después de la paupérrima imagen dada en el Carlos Belmonte ante el Albacete, el vestuario y el técnico del Cartagena no podían tener una postura distinta que la de agachar la cabeza y reconocer los errores: “Seguramente ninguno estamos dando todo lo que tenemos en algunos partidos. No estuvimos bien”, dice Luis Carrión. El entrenador en consciente de que ni él ni la plantilla tenían defensa tras el encuentro: “Hay rabia porque a nadie le gusta verse así. Nosotros somos los primeros críticos con nosotros mismos y no estuvimos a la altura”, reconoce.