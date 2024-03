Cuatro personas han sido detenidas por la violación en grupo a una mujer española que viajaba junto a su pareja por el norte de la India. Fernanda y Vicente han relatado hoy en un programa de Mediaset que estaban convencidos de que les iban a matar y que no se trataba de una banda de delincuentes sino de trabajadores de los arrozales próximos. "Los tenemos grabados porque dos de ellos eran de los curiosos que habían salido de un campo de arroz donde estaban cortando hierba cuando llegamos", han dicho. La pareja fue asaltada mientras acampaba en una zona poco turística. Después de ser atendida en un hospital, pasaron la noche en una casa de seguridad del gobierno regional. "Son momentos que no olvidaremos nunca en la vida... No veía a Fernanda, no la oía, pensaba que la habían matado...La violaron varias veces", ha recordado Fernando muy emocionado en una conexión desde la India.