Tres disparos directos a la cabeza, uno de ellos, en la sien, mortal. Este martes, Juanillo asesinaba en plena calle a uno de los que siempre consideró sospechosos de la desaparición de Alejandro, su hermano, ausente desde el mes de julio de 2023. La documentación del desaparecido, su teléfono, apareció en el interior de su furgoneta, con la ventanilla bajada. No estaba él. "Me da la sensación de que a Alejandro lo han bajado del coche", lamentaba. "Lo han podido poner a punta de pistola... no sé".