Mucha gente piensa que la agresividad de los perros está determinada únicamente por la raza. Sin embargo, esto no es del todo cierto, tanto es así que un estudio publicado recientemente, ha señalado que la raza por sí sola no sirve para saber si el perro es agresivo o no. Te contamos todos los detalles.

Estudio sobre la agresividad de los perros Un estudio publicado en la revista 'Science' y realizado dirigido por la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, ha señalado que la raza como único factor no sirve para saber si un perro es o va a ser agresivo. Consejos para enseñar a tu perro a que haga pipí y orine donde quieras en tu casa Para su realización, han participado veterinarios, etólogos, biólogos y personas encargadas que investigan el comportamiento de los animales en general. Se han analizado 2.155 perros de diferentes razas y se han anotado unas 200.000 respuestas de los mismos. Los sorprendentes resultados Y es que, tras el análisis, las conclusiones extraídas apuntan en dirección opuesta a la creencia popular de que el comportamiento de un perro está determinado por su raza. ¿Cuál es la mejor hora del día para pasear a un perro? Ventajas e inconvenientes de cada momento Concretamente, se señala que solo en el 9% de los casos, el comportamiento de los perros se justificaba a través de la raza, habiendo factores que influían más como el sexo o la edad del animal. De hecho, según los investigadores, lo que más influye en el comportamiento de un perro son factores hereditarios.