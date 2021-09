Mi perro el otro día se peleó con el de un amigo. Armaron una increíble. Los dos les gritábamos que pararan pero no hacían ni caso. Menos mal que, finalmente, llegó otro perro y pararon. ¿Qué podríamos haber hecho para separarlos?

Cuando se produce una pelea entre dos perros se crea un situación muy peligrosa en la que, si intentamos separarlos, fácilmente podemos llevarnos un mordisco. En estos casos hay que mantener la calma. Una posibilidad sería con mucho cuidado poner algún obstáculo entre medio de ambos o algún tipo de objeto físico que les separara. Una mochila, un bolso o, incluso, alguna pieza de ropa como una cazadora o una simple toalla podrían servir. Sin embargo, si la pelea se produjera en un lugar donde existe una manguera de agua cercana lo mejor es mojarlos con ella. Eso acabaría con el conflicto. Otra opción sería intentar pasar una correa por el cuello de cada uno de ellos y tirar para separarlos. En realidad, como ves, se trata ir probando con los medios que tenemos y siempre con mucha precaución porque no hay soluciones mágicas. Por eso, lo mejor es prevenir y no dejarlo suelto si no estamos seguros de poder controlarlo.