Hace unos días, me encontré unos cachorros junto al contenedor y, como mi perra recientemente ha tenido descendencia, los he juntado y está amamantando a todos. Lo que me preocupa es que sean muchos para ella ¿Cómo puedo ayudarla?

Dado lo que nos comentas, ahora mismo, prácticamente, todo lo que tu perra come lo está transformando en leche para los cachorros. Por eso, estaría bien que le dieras un pienso o una alimentación específica que sea potente y de buena calidad. También puedes ayudarla dándole a las crías alguna toma de biberón extra, con leche maternizada que puedes comprar en cualquier clínica o tienda especializada. Además de lo anterior, estaría bien que acudieras a tu veterinario y que, tras valorar la situación de la perra y de los cachorros, decidiera si ve conveniente darle alguna vitamina que le fortalezca. Lo más importante es cuidar el periodo actual hasta que los cachorros comiencen el destete y coman ya solos. Eso suele ocurrir sobre los dos meses de edad. En ese momento, debes cambiar gradualmente la leche de la madre por el pienso especial para cachorro o por la alimentación que tu veterinario te recomiende.