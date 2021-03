Mi perro, pese a que lo lavo a menudo, pierde mucho pelo. Siempre tengo que ir barriendo detrás de él. Si existiera la posibilidad, lo mandaba a Turquía para que le hicieran un buen implante capilar. Estoy harta. En serio, ¿qué puedo hacer?

Tenemos malas noticias, lo de Turquía se reserva solo a humanos. Nuestro primer consejo es que no lo laves con mucha frecuencia, puedes estar propiciándole una mayor caída de pelo. Sobre la frecuencia con la que se debe bañar a un perro, no hay reglas fijas. Depende de la raza, el tipo de pelo, la actividad física o el lugar donde viva. Si el perro está en el campo, en invierno es bueno cepillarlo a diario pero no bañarlo muy a menudo porque puede sufrir resfriados. Con el buen tiempo y el calor, los baños pueden ir aumentando para que se refresque. Para un perro de ciudad, si se le cepilla diariamente, bañarlo cada tres o cuatro semanas puede ser suficiente. Otra cosa son aquellos animales que padecen problemas de piel. Para ellos hay que seguir protocolos específicos de higiene. Lo mejor es que acudas con tu perro al veterinario para saber la razón de esa caída, ya que hay enfermedades como las hepáticas o la leishmaniosis que también afectan al pelo.