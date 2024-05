Ana Rosa se despide de TardeAR y llega una nueva presentadora: la influencer que triunfa entre los más jóvenes

Qué duda cabe sobre la importancia de Ana Rosa Quintana para la televisión española: no solo es una de las presentadoras de más éxito en su extensa carrera profesional, sino una de las más logngevas con una carrera que abarca décadas y que ha dejado una huella indeleble en el panorama televisivo de España.

Gracias a su capacidad para conectar con los espectadores y su habilidad para abordar de forma contunente y directa los ptemas de actualidad junto con su profesionalidad y carisma la han consolidado como una de las más respetadas de todas las figuras que han presidido programas de actualidad en nuestros informativos y matinales.

Desde que debutó en televisión en 1983, cuando fue fichada por Televisión Española para presentar la edición nocturna del telediario junto con Alberto elgado, Ana Rosa ha demostrado ser una profesional versátil y polifacética capaz de ponerse al frente de noticias, debates y entretenimiento.

En su anterior programa matutino, 'El programa de Ana Rosa', la presentadora se consagró como un referente informativo y de opinión, posicionlándose como líder de audiencia en su franja. No obstante, con el reciente transpaso a las tardes bajo el paraguas de 'TardeAR', las cosas no han ido tan bien como era de esperar.

Cambios en 'TardeAR'

Como todo el mundo sabe, 'TardeAR' llegó a las tardes de Telecinco como un magazin de análisis de actualidad social, política y del corazón que tenía encomendado convertirse en el sucesor "blanco" de 'Sálvame' tras la decisión de la cadena de prescindir de este formato.

Pero, a pesar de las altas expectativas y la dilatada experiencia de la presentadora, las cifras de audiencia nunca han sido las esperadas a causa de la competencia feroz hacia otros programas que se emiten en el mismo horario como 'Y ahora Sonsoles' o los cambios en los hábitos de consuo de televisión y preferencias de la audiencia.

Ahora, en un giro que nadie había visto venir, los productores de 'TardeAR' han decidido experimentar con el formato para atraer a un público más jóvenes. La propuesta de este experimento fue propiciar un cambio de roles entre los colaboradores habituales, una idea que emergió a partir de un estudio que indicaba que el 70 por ciento de los empleados pensaba que era mejor que su jefe.

La encargada de sustituir a Ana Rosa fue la influencer Marina Riverss, conocida por su popularidad entre la audiencia. Ella junto a Manuel Díaz 'El Cordobés' y Mario Vaquerizo se hicieron con la dirección y el control del programa para ofrecer un cambio de perspectiva.

A pesar de todo el resultado fue mixto: la intención era refrescar el programa, pero la práctica evidenció que no era tan sencillo y los 'sustitutos' de Ana Rosa atravesaron muchas dificultades.