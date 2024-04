Grave acusación de Ana Obregón a Alessandro Lequio en directo: "No me ayudó"

En los últimos meses, Ana Obregón se ha mantenido al margen de las cámaras, centrada en su nueva maternidad y con el pensamiento siempre puesto en su hijo, Alejandro Lequio, fallecido en mayo del 2020. La actriz no ha querido hacer mucho ruido durante este tiempo después de todo lo que se formó a su alrededor después de que se dio a conocer que iba a ser madre.

El silencio fue precedido de unas imágenes que se hicieron muy virales en las que se le veía abandonar el hospital con su hija en brazos y sentada en una silla de ruedas. Todo lo que vino después fueron rumores, comentarios y especulaciones en los que la actriz no fue partícipe ni ha querido serlo. Sin embargo, esta forma de pensar parece que ha cambiado, ya que el programa 'De Viernes' ha anunciado una entrevista en exclusiva con Ana Obregón.

En un avance que ha publicado el programa se muestran algunos momentos de la conversación en los que Ana Obregón ataca duramente a Alessandro Lequio, padre de su hijo Aless y colaborador del programa, que ya le han avisado de lo que puede salir de esa entrevista.

Las duras palabras de Ana Obregón

Habrá que esperar al viernes para conocer la entrevista completa que Ana Obregón ha ofrecido al programa 'De Viernes'. Pero con los diferentes extractos que han salido, los colaboradores del programa, entre ellos Alessandro Lequio, ya se han podido hacer una idea del rumbo que ha llevado la entrevista. "Esto no te va a hacer tanta gracia porque no solo van a estar en ‘De Viernes’ mañana, Carmen Borrego, Terelu y Elena Tablada. De postre, entrevista a Ana Obregón", le comunicaron a una Alessandro Lequio que no reaccionaba.

Entre los clips que se pudieron ver de la entrevista ya han salido algunas cosas que no dejan muy bien al Conde. "Cada persona gestiona las cosas emocionalmente de una manera y Alessandro estuvo ahí, vino a vernos a mi hijo y a mí a Nueva York, pero me hubiera gustado que viniera más. Yo entiendo que él tiene un trabajo, que tiene una familia", menciona Obregón sobre cómo vivió la enfermedad y los cuidados de su hijo.

"Nosotros estuvimos casi cinco meses viviendo en el hospital con mi hijo. Alessandro le ha dado a Aless todo el cariño que necesitaba como padre, pero económicamente no me ayudó", continuó diciendo Obregón que cierra la cita con un, "el tiempo pone cada uno en su sitio" de aviso.

Por su parte, Alessandro Lequio no ha querido hacer muchas declaraciones y, fiel a su estilo, se ha mantenido al margen de lo que acababa de escuchar. "De lo que diga yo evidentemente no voy a comentar nada", resumió el colaborador.