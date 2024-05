Roberto Leal es un profesional de la comunicación reconocido especialmente por su forma de trabajar carismática y por su profesionalidad: el periodista, que ha sido parte integral de "Pasapalabra" desde que el programa regresara a Antena 3, se distingue sobre todo por su capacidad para mantener la tensión y el suspense durante el 'Rosco', así como su empatía hacia los concursantes: dos aspectos que le han valido siempre el reconocimiento como conductor del programa.

Ppr su parte, "Pasapalabra" es conocido por su formato desafiante y adictivo en el que los concursantes ponen a prueba su conocimiento y habilidades lingüísticas a través de diversas pruebas y juegos de palabras. Sin embargo, la interacción entre el presentador y los concursantes es igualmente importante para el éxito del programa, ya que puede influir en la dinámica y el ambiente del concurso.

Acusan a Roberto Leal de favoritismo hacia este concursante

Pero ahora y tal y como ocurre habitualmente, Roberto Leal se ha visto envuelto en unas graves acusaciones por un supuesto favoritismo hacia uno de los concursantes: el presentador ha sido acusado por algunos espectadores de mostrar favoritismo hacia ciertos concursantes. Estas afirmaciones surgieron en una publicación en el perfil oficial del programa en Instagram, donde un usuario expresó su opinión sobre la conducta de Leal durante el desarrollo del concurso.

Según el comentario, "A Roberto se le ve x encima de la ropa el favoritismo x Óscar cuando gana no disimula la expresión en su cara de alegría". Esta afirmación fue respaldada por otros usuarios que compartieron la percepción de favoritismo por parte del presentador. Uno de ellos incluso mencionó a concursantes anteriores, Rafa y Orestes, en relación con el supuesto trato preferencial: "Igual que con Rafa se le ve por encima no se qué le pasa a ese tipo, por eso he dejado de verlo van hacer lo mismo que le hicieron a Orestes".

Estas graves aseveraciones han generado un debate entre los seguidores del programa: hay quienes defienden a Leal y sostienen que su comportamiento es imparcial y profesional como corresponde al rol intachable que siempre ha ejercido como presentador. De hecho, varios comentarios en la misma publicación desestiman las acusaciones de favoritismo, afirmando que el presentador simplemente está cumpliendo su labor de conducir el concurso de manera objetiva.