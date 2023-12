María Patiño, una de las periodistas del corazón más conocidas de España, ha pasado por unos durísimos momentos personales y, aunque algunos ya lo intuían, ha sido ahora cuando la comunicadora ha asumido su situación y ha confesado abiertamente lo mal que lo ha pasado, tan mal que incluso ha tenido que "pedir ayuda psicológica", tal y como ella misma ha admitido en una íntima entrevista publicada en Lecturas.

Patiño, que es conocida por su estilo directo y su extraordinaria capacidad para abordar y presentar temas controvertidos, ha tenido que afrontar unos momentos complicados tras el fin de Sálvame, el programa que acabó de dar un empujón a su carrera en el mundo del corazón y que presentaba el también conocidísimo Jorge Javier Vázquez.

"Se te mueren tus padres y vas a la tele"

Fue precisamente el fin de Sálvame y el estreno de la serie de Netflix Sálvese quien pueda lo que acabó por desestabilizar a María Patiño, que ahora reconoce que llevaba mucho tiempo sabiendo que algo no funcionaba bien. "He tenido una fortaleza que no es sana", cuenta la periodista en la entrevista. "De no quejarme, de tapar. Se te mueren tus padres (los suyos), vas a la tele y tiras", agrega. Y todo eso, al final, pasa factura.

"No he sido consciente -relata-; veía que era demasiado fuerte para muchas situaciones porque no las afrontaba". De hecho, no hizo el duelo por la pérdida de su madre y ha sido en esta última etapa de su vida cuando María Patiño se ha dado cuenta de lo que le estaba sucediendo. "Este tiempo me ha permitido reflexionar sobre todo que ha pasado estos años", relata, al tiempo que confiesa que en los últimos meses, especialmente a finales de verano, lo pasó "bastante regular".

Su sensación, describe la periodista, era de "vacío" absoluto: "No lloraba, era apatía". Y no sabía qué le estaba ocurriendo. Es consciente de que sufrió "mucho por el final de 'Sálvame'", pero no se había dado cuenta de hasta qué punto. "Los dos últimos meses, Jorge Javier se dio de baja y tuve que hacer mi trabajo y suplirle en unas circunstancias que no eran fáciles; no las interioricé", explica María Patiño.

Eso y la situación personal que arrastraba desde hace años, acabaron por desbordarla. "No te das cuenta de que todo eso te va haciendo mella -admite-; yo me veía demasiado vulnerable y no quería ni era justo para los demás ver mi peor cara".

Así que se atrevió a participar en el estreno de la serie de Netflix pese a todas sus reticencias iniciales y acabó muy contenta por su decisión. Aún así, sabe que todavía le queda camino por recorrer, máximo después de todo lo que sufrió en verano y en los meses posteriores. María Patiño pensaba: "No puede ser que tenga todo y estar decaída", así que se decidió a dar un paso importantísimo y "pedir ayuda psicológica".

Adicción al trabajo

La sorpresa fue mayúscula aunque ella sospechaba qué podía estar detrás de su pena. "Reflexioné" y me di cuenta de que, "después de las vacaciones, las tardes se me hacían eternas, acostumbrada a una carga de curro brutal". Y es que a María Patiño le diagnosticaron "adicción al trabajo", algo que ella no descartaba porque le da "pánico el tiempo libre". "No lo sé gestionar -confiesa-, pero ahora lo he tenido que hacer".

Y el resultado ha sido satisfactorio: "He renacido. Ahora tengo ilusión", asevera tajante la periodista, quien afirma que por fin ha aprendido a quererse a sí misma. "Supongo que me ha costado toda una vida y creo que todavía no he llegado a la plenitud -confirma-, pero siento serenidad interna, que es lo único que siempre he querido".

Ahora, sólo le hace falta clarificar algo más su futuro profesional porque, aunque sigue en Socialité, no tiene claro si continuará en Telecinco. "Soy de La Fábrica de la Tele hasta diciembre -cuenta-. Ahora puede pasar cualquier cosa y quiero afrontarla. Necesito trabajar, ¡sí!; económicamente y a nivel vital".