Uno de los pulsos más duros que se ha vivido en la televisión durante los últimos meses ha sido el de Alba Carrillo contra Ana Rosa Quintana: la joven modelo y presentadora madrileña ha denunciado en varias oportunidades su versión sobre lo ocurrido entre las bambalinas de Mediaset España. En esta ocasión, ha ido un paso más allá publicando un libro, 'Lista para la vida', en el que "se abre como nunca".

A raíz del lanzamiento de su nuevo libro, excolaboradora de Telecinco ha vuelto a la carga en su batalla personal y profesional contra la presentadora de 'TardeAR'. En una entrevista para el diario El Mundo, llegó a dar en punto que más duele a la presentadora: al pedirle el periodista una comparación entre ella y su competidora, Sonsoles Ónega, dijo que esta "se merece todo lo bueno que le pase" mientras que "no puedo decirlo de Ana Rosa".

Desarrollando su explicación, Carrillo acusó a Ana Rosa de haber publicado un libro sin haberlo escrito ella misma: "Que ella sea la estandarte de la cadena cuando ni ha escrito un libro... Que una persona a la que le escriben su propio libro siga siendo la reina de nada, pues dice poco también de las personas que la siguen, francamente".

Para Alba, el cambio de modelo que ha llevado a cabo Mediaset en las últimas semanas ha sido "para peor". Ella, que se identifica como una consumidora de televisión de toda la vida, asegura que vería Telecinco "si hubiera al algo que me gustara, aunque estoy cabreada con la cadena".

La reacción de Ana Rosa Quintana a las declaraciones de Alba Carrillo

De las últimas ocasiones en la que Ana Rosa Quintana se pronunció sobre Alba Carrillo fue el pasado diciembre de 2022 y a raíz de la polémica por el encuentro sexual entre la que fuera colaboradora del programa 'Ya es medio día' y su compañero Jorge Pérez.

Después de aquello, el pasado 30 de junio, la presentadora lanzó graves acusaciones contra la actual presentadora de TardeAR: "Señora anfitriona, yo no grabo ni dejo que se grave y, además, tiene la doble moral de decir 'esto no se puede hacer. En la próxima fiesta confisco los móviles. No perdona, usted es la dueña de la produtora y estas imágenes no se van a emitir porque mi hijo ha estadon tonteando con una de 'Ya es medio día'.

En la misma polémica intervención, Carrillo reveló la supuesta relación entre Ana Rosa y la recientemente fallecida María Teresa Campos: "Usted se ha convertido en una clasista porque ha tenido mucha suerte y apuñaló a María Teresa Campos, pero a hierro la matarán... Tus amiguitas han salido corriendo cuando le han pagado más donde Sonsoles Ónega".

Después de aquello, el medio El Televisero reveló que Ana Rosa estaba muy dolida por las declaraciones de Carrillo, especialmente por las referentes a sus condiciones laborales: "Estoy esperando un juicio por mis condiciones de trabajo. Porque para limpiar una cadena, no basta con echar a las personas o con vetar a personas. Hay que limpiar desde arriba, así se limpia una cadena".

Ahora, la presentadora parece haber vuelto a la carga contra Ana Rosa Quintana en su nuevo libro, a cuya presentación asistió la mismísima Rocío Carrasco, que mantiene una supuesta relación de amistad con Alba Carrillo (y que tampoco tendría buena relación con la presentadora de Ana Rosa).

Ante toda esta batería de púas, contra la que parece difícil permanecer indiferente siendo el blanco principal, muchas personas han interpretado el silencio absoluto de Ana Rosa Quintana como una respuesta firme contra las acusaciones de Alba, o simplemente como una forma de 'chincharla' o ponerla "a rabiar" con su indiferencia en el que debería ser su momento de gloria: "Siempre habla quien más tiene que callar" o "Venga, vamos a liarla un poquito que ya no me hacen mucho caso".