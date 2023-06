El pasado 16 de junio salió a la luz la petición de tres años y medio de cárcel para la murciana Bárbara Rey (María Margarita García) por un delito de alzamiento de bienes por el que será juzgada junto a sus hijos y hermana. Según fuentes de El Periódico de España, el juicio no se habría podido celebrar todavía al encontrarse una de las acusadas en paradero desconocido.

Mientras tanto, el entorno de la vedette se pronunció mediante un comunicado al que también tuvo acceso El Periódico de España y donde se aseguraba que Bárbara Rey se encontraba al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria desde que hace un lustro saldara sus deudas con la institución.

La Fiscalía la acusa de haber realizado trece operaciones financieras para simular que tenía una situación financiera precaria y, así, librarse del pago de 143.902 euros a Hacienda.

El hijo de Bárbara Rey rompe su silencio

Desde que se supo que la totanera tiene un pie en la cárcel, tanto ella como su hermana han asegurado en reiteradas ocasiones que la acusación se trata de una estrategia de las altas esferas, de una "mano negra" en respuesta al gran éxito que está teniendo la serie 'Cristo y Rey' emitida en Atresmedia, además del documental estrenado sobre su vida.

No solo ellas han puesto encima de la mesa esta grave acusación contra la Justicia en general, también su hijo Angel Cristo Jr se ha pronunciado ante los micrófonos de la prensa. El hijo de la murciana, que ha querido salir a apoyar a su madre aunque lleva años retirado de la primera linea, se ha mostrado "tranquilo" y confiado en la justicia.

Respecto a las acusaciones de su madre ha declarado que "No sé si hay una mano negra, pero algo raro hay, unas persecuciones... Normal pensarlo así porque esto lleva mucho tiempo y como la justicia va muy lenta sale ahora cuando eso debería estar solucionado, pero bueno hay que esperar porque es un proceso penal". Aunque, en resumen ha reconocido que "algo raro hay".

A la pregunta de si "¿Cree que el Rey Juan Carlos ha podido tener algo que ver después de que Bárbara haya contado al detalle su relación?" ha respondido esquivo, pero con una clara insinuación: "No sé qué decirte, por qué no pensarlo, nunca se sabe, se puede pensar mal. Supongo que no sería capaz, para eso está la separación de poderes, pero vamos a ver lo que pasa en el juicio".

Aunque la ha dejado caer, ha preferido no hablar directamente sobre el rey Emérito, aunque ha reconocido que "me gusta que España tenga rey" y que "El rey de ahora me encanta, te lo puedo decir, me cae muy bien, pero también Don Juan Carlos".