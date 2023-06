El pasado jueves 29 de junio se celebró la esperada final de 'Supervivientes 2023': una noche de infarto que dio la victoria Bosco Martínez-Bordiu. que dejó rumores de "tongo" y tuvo una gran ausencia: la de Jorge Javier Vázquez.

El histórico presentador del reality desde que en 2011 tomó las riedas de 'Supervivientes: Perdidos en Honduras 2011' junto a Raquel Sánchez Silva y Christian Gálvez; ha sido una de las caras que más ha echado en falta la audiencia durante la tensa gala en la que se ha decidido quién sería el ganador de la última edición.

Incluso el presentador que le ha sustituido, el mítico Carlos Sobera, le ha dedicado unas palabras desde el plató donde ha conducido más de 10 temporadas de 'Supervivientes': "Todos los jueves tendría que estar, y hoy también, Jorge Javier Vázquez. Aunque no estás hoy aquí, estás, porque esta final compañero también es tuya. De parte de todo tu equipo y de Mediaset, un beso, muy, muy fuerte".

Jorge Javier Vázquez comenzó su baja médica el pasado 17 de mayo, tras la polémica generada por la decisión de Mediaset de cancelar para siempre 'Sálvame' y prescindir de sus colaboradores. Días más tarde, la cadena se pronunciaba sobre la baja del periodista, que en teoría tenía contrato con el grupo hasta 2025: "Os informamos que Jorge Javier Vázquez causa baja de manera temporal por prescripción médica. Desde Mediaset España le deseamos una pronta recuperación".

Semanas más tarde, el 3 de junio, fue el propio Jorge Javier quien tomó la palabra a través de su cuenta de Twitter para despedirse y agradecer el apoyo recibido: "En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja". Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena".

Jorge Javier durante la final de su programa estrella

Aunque estaba claro que Jorge Javier Vázquez no iba a aparecer por el plató de la final para ver como Asraf y Adara se quedaban sin su cheque de 200.000€ en favor de Bosco; sí que despertó mucha curiosidad si el presentador habría seguido en directo la gala y cómo lo habría hecho.

Según reveló la revista Lecturas, el periodista no habría sintonizado en ningún momento la final: "no fue capaz de ver el fin de 'Sálvame'. Respecto a 'Supervivientes', todavía no se sabe cuál habrá sido la determinación del catalán, aunque al parecer se encuentra sumido en un momento de máxima desconexión.