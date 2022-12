Almundena Cid y Christian Gálvez se reconcilian. Así lo ha asegurado la exgimnasta, después de ser preguntada por su relación con el que fuera presentador de "Pasapalabra". "Le perdono", ha asegurado.

Christian Gálvez y Almudena Cid anunciaron su separación hace ahora un año, justo cuando llevaban algo más de una década de matrimonio. Aunque ellos nunca llegaron a revelar los motivos por los que decidieron cortar su relación, se especuló mucho con que el presentador podría haber tenido una relación extramatrimonial. De hecho, hubo quien apuntó a Patricia Pardo, con la que se actualmente sale, como detonante de la ruptura.

Almudena Cid fue preguntada hace unas semanas por su relación con Christian Gálvez, con el que estuvo casada de 2010 a 2021 y aseguró que le perdonaba. "Le perdono. Subía al escenario y le perdonaba cada noche, sí", afirmó la exgimnasta.

Además, también le preguntaron por cómo se estaba recuperando de la ruptura. "Me quedo en mí, que me he olvidado mucho en los últimos años. Cuando me retiré atravesé una vulnerabilidad y me olvidé de pelear por lo que yo quería. Uno perdona y hace unas cosas...", aseguró antes de abundar: "Entendí mal el concepto del amor, porque como en el deporte creí que tenía que hacer sacrificios, y es verdad que lo conseguí, pero descuidando una parte que luego tuvo sus consecuencias. Estoy en un momento muy bonito de sinceridad conmigo. Sé lo que he hecho mal para conmigo y lo que no debe hacer. Antes de que entre nadie en mi vida, necesito tener muy claro y cambiar el patrón de ciertas cosas en mi vida".

Tras estas palabras, se entiende que ambos se han reconciliado y pueden mantener una relación de amistad normal.

Aunque en estas declaraciones Almudena Cid parece estar dando a entender que no está preparada para mantener una relación sentimental, algunos medios del corazón la han vinculado al exfutbolista Gerardo Berodia, una de las grandes perlas de la cantera del Real Madrid que finalmente hizo carrera al que las lesiones truncaron su progresión. En su época de jugador pasó por clubes como la Ponferradina, el Lugo o el Rayo Majadahonda. También jugó una temporada en el Wilstermann de Bolivia.