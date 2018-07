Así es el primer verano de casados de David Bisbal y Rosanna Zanetti

David Bisbal y Rosanna Zanetti están viviendo su primer verano como marido y mujer desde que a principios de julio se diesen en 'Sí, quiero' en una boda de lo más discreta y a la que solamente asistieron los familiares y amigos más cercanos de la pareja.



Como no podía ser de otra manera, los recién casados no han dudado en hacer partícipe a Ella, la hija de David Bisbal y Elena Tablada, de todos sus planes en vacaciones, demostrando así la buena relación entre la pequeña y Rosanna.



Este fin de semana, el cantante y la modelo han compartido con sus seguidores unas imágenes y vídeos a través de sus cuentas oficiales de Instagram en las que se puede apreciar lo mucho que están disfrutando de estas vacaciones de verano. Cámara acuática en mano, flotador gigante de flamenco y tabla de surf, han sido los tres indispensables de la familia para disfrutar de un soleado y veraniego domingo en su casa de Madrid.





Si algo está claro es que David Bisbal le da mucha importancia a la familia y siempre que su comprometida agenda laboral se lo permite, aprovecha para viajar a Almería y pasar el mayor tiempo posible con sus seres queridos,Por su parte, mientrasse encuentra en modo desconexión en Menorca junto a su pareja Javier Ungría. Paseos en barco, románticos besos en la orilla y fotografías junto a las cristalinas aguas del Mediterráneo son sin duda los ingredientes perfectos para disfrutar de unos días juntos en su escapada a la isla.