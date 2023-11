La pizza es el segundo plato más consumido por los Españoles según el 'Ranking platos más consumidos en los hogares españoles' según el Ministerio de Agricultura y Pesca. Por debajo de este, se encuentran la ensalada de tomate, la pechuga de pollo, las lentejas, la sopa de pasta, los macarrones, la merluza, la tortilla de patatas, los huevos fritos, el lomo, las judías verdes, la tortilla francesa, los espaguetis o la paella.

Una de las características de la dieta española es que continua "siendo sana y equilibrada", una tendencia que evidencia sobre todo el hecho de que el plato más consumido de España no sea ni más ni menos que la ensalada.

La dieta de los españoles continúa siendo sana y equilibrada, con la ensalada como producto más consumido #ConsumoAlimentario pic.twitter.com/TlITxdNtJn — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (@mapagob) 3 de julio de 2018

La pizza ha asegurado su lugar en la mesa española como un plato popular y omnipresente, desafiando los límites culturales y convirtiéndose en un ícono culinario. La adaptabilidad de este manjar italiano ha conquistado el paladar español gracias a su versatilidad y diversidad de sabores. Otro de los factores que explican la implantación de la pizza en la dieta espaola está en la influencia global y la creciente tendencia hacia la comida rápida y conveniente.

Estas razones habrían impulsado su popularidad, convirtiéndola en una opción frecuente para familias, grupos de amigos y hasta como almuerzo rápido entre jornadas laborales. Además, la amplia oferta de pizzerías y locales especializados, así como la facilidad para personalizar los ingredientes, han contribuido a su arraigo en la dieta española, convirtiéndola en una elección común en la mesa de cualquier hogar.

Los expertos, en contra de la pizza por esta razón

La publicación especializada Eat This, Not That, considerada "la principal autoridad en alimentación, nutrición y salud" publicó un artículo escrito por Erich Barganier donde exponía los 'Efectos secundarios feos de comer pizza, según la ciencia'.

En esta pieza, se explican cuáles son algunos de los efectos secundarios de comer pizza. Entre ellos el aumento de peso: "Debido a que la pizza tiene un alto contenido de carbohidrato y grasas y no incluye mucha fibra es probable que aún sienta hambre después de comer una porción. Un estudio reciente encontró que nuestros cuerpos son sorprendentemente buenos a la hora de abusar de la comida, especialmente con algo tan sabroso como la pizza".

También apuntan a que comer pizza puede implicar un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiacas: "según la Asociación Estadounidense del Corazón, puedes encontrar una gran cantidad de grasas saturadas en las carnes rojas y el queso", algunos de los principales ingredientes de la pizza.

Por otro lado, señalan que comer pizza puede empeorar la piel : "Un estudio publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, apareció una correlación entre comer carbohidratos y desarrollar un peor acné. Estos resultados complementaron un estudio similar, que encontró que una dieta baja en carbohidratos puede ayudar a aclarar la piel".

Pero esto no es todo, desde EatThis, Not That explican que comer pizza nos puede hacer más vulnerables al cáncer debido a la carne roja presente entre los ingredientes de este plato: "Un estuido en el Nutrition and Cancer Journal encontró un vínculo entre el cáner de colon y el consumo de demasiada carne roja". Además, también alertan de la mayor posibilidades de sufrir un derrame cerebral o sufrir una presión arterial elevada".