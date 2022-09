Mercadona es un supermercado que ya forma del paisaje diario de la vida de los españoles, por muchos otros establecimientos que existen, el valenciano no para de crecer y consolidarse como un favorito entre la ciudadanía. Su éxito no es ningún misterio: una política basada en la innovación, la calidad y el mejor precio no puede recibir más que aplausos y fidelización.

La cadena ha demostrado tener una gran capacidad para adaptarse a las demandas y necesidades de sus clientes, y la alimentación saludable y el respeto del medio ambiente son dos buenas pruebas de ello. Desde hace algunos años, Mercadona ha ido incorporando productos o modificando la composición de los que ya tenía para que cumplan con los estándares más demandados por sus consumidores. Fitness y delicioso, el nuevo éxito de Mercadona que ya está disponible en algunas tiendas En el marco de esta política, Mercadona lanzó una de sus gamas más exitosas que no para de añadir nuevos productos: la marca +Proteína o Más Proteína de Hacendado: toda una selección de lácteos, postres y complementos ricos en proteínas que son perfectos para los deportistas más amateurs y de mayor nivel. El complemento de Mercadona perfecto para las dietas saludables Las personas que llevan una dieta vegana o vegetariana lo saben perfectamente: las legumbres son una fuente muy rica de proteínas. Los cacahuetes son uno de estos alimentos que nos aseguran un buen aporte nutricional, pero tienen un inconveniente: el alto contenido en grasas. Por suerte, Mercadona ha lanzado un complemento de "cacahuete en polvo desgrasado" que aporta 14 gramos de proteína por cada ración y reduce un 70% las grasas. Es perfecto para añadir a yogures, batidos, leche o la receta de galletas y otros postres.