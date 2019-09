Urbincasa: Responsabilidad Social 'expansiva'

En Urbincasa tenemos una misión: convertir nuestras viviendas en auténticos hogares que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y de sus familias, contribuyendo al mismo tiempo a cuidar el medio ambiente. Para esto último, apostamos fuertemente por el buen uso de los recursos hídricos y energéticos, minimizando la generación de residuos.



Para alcanzar estos objetivos no hemos dudado en convertir nuestro compromiso social en una de las claves estratégicas de la compañía. Somos conscientes de que de nada sirve buscar únicamente el beneficio empresarial si este no va acompañado de una mejora general del entorno: clientes, empleados, proveedores y sociedad en general, consiguiendo un coherente equilibrio entre todas las partes.



Con estas premisas, la nuestra es un claro ejemplo de Responsabilidad Social 'expansiva', que comienza en las propias oficinas para ir extendiéndose cada vez más a las distintas parcelas que nos rodean.



Nuestra intención es preservar las buenas condiciones en todos los ámbitos: laborales, sociales, medioambientales, etc. Es una obligación que tenemos como miembros de la comunidad en la que desarrollamos nuestra actividad y como empresa comprometida con la sociedad.



Fortaleza empresarial de Urbincasa

Centrar nuestros esfuerzos en llevar a cabo un trabajo responsable es precisamente la nota distintiva de Urbincasa. Es el valor añadido que nos fortalece y nos permite ser una empresa sólida y estable en el sector de la promoción de viviendas, donde contamos con una trayectoria de más de 50 años.



En todo momento, el Desarrollo Sostenible está en el punto de mira de nuestro 'Plan de Responsabilidad Social'. Pretendemos contribuir a ese desarrollo en la medida de nuestras posibilidades y para ello contamos con una gran ventaja: la participación activa de toda la plantilla que forma parte del proyecto de Urbincasa. Una plantilla que está convencida de que el impacto realizado por cada uno de nosotros puede marcar la diferencia, pues creemos firmemente que todo suma cuando se trata de conseguir un cambio cualitativo dentro y fuera de la empresa.



Nuestro Plan se materializa en medidas concretas y efectivas, que afectan a la compañía tanto profesional como socialmente: igualdad y conciliación de la vida familiar y laboral, comunicación responsable, respeto del medio ambiente... En su mayor parte, son acciones dirigidas a la mejora en gestión de recursos humanos y a la reducción del impacto medioambiental.



Una encomiable labor de Urbincasa a favor de la Gestión Responsable y el Desarrollo Sostenible que ha sido reconocida con numerosos premios otorgados por instituciones públicas y privadas de ámbito regional y nacional: APIRM, Consejería de Medio Ambiente, Diario El Mundo, Instituto de la Empresa, etc.



Promocionando valores en Urbincasa

En Urbincasa consideramos que somos parte activa de la sociedad a la que pertenecemos, no solo como generadores de riqueza, sino como promotores de valores fundamentales de dicha sociedad.



Esto se refleja en nuestro amplio programa de acción social, que incluye el apoyo a instituciones benéficas y ONG, ayudas económicas directas, promoción de acciones de carácter solidario o la participación en campañas específicas.



La Asociación de enfermos de Alzheimer de Cartagena y comarca (AFAL), Cáritas, las Hermanitas de los pobres, Ayuda en Acción o el Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital General Universitario de Santa Lucía son algunos de los destinatarios de nuestras acciones solidarias. También apoyamos la creación de aulas de naturaleza, actividades culturales y otros proyectos de carácter medioambiental.



Además, desde Urbincasa queremos fomentar el espíritu deportivo y los hábitos saludables que conlleva la práctica del deporte, para lo que patrocinamos distintos eventos y clubes deportivos.



Como agente comprometido con el desarrollo económico y empresarial de la Región, Urbincasa también participa de manera activa en asociaciones y organismos como COEC, FRECOM, APIRM, PROVIA y la Cámara de Comercio de Cartagena.