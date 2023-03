La sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia ha condenado al Servicio Murciano de Salud a pagar 55.000 euros de indemnización a un paciente de 51 años por haber pasado por alto durante 5 años un positivo por hepatitis C que acabó desarrollando cirrosis y cáncer de hígado, informa el abogado defensor, Ignacio Martínez.

La sentencia data de 14 de febrero pasado, pero por la huelga de letrados no se ha notificado hasta el 24 de marzo pasado.

Al afectado, residente en Murcia, a la fecha de los hechos, en 2012, se le realizó una analítica en el centro de salud de la Alberca que dio positivo para hepatitis C, si bien tal analítica fue ignorada durante cinco años, y por no haber sido tratado la infección, le causó cirrosis y cáncer hepático.

En la sentencia se advierte que "no se discute que el resultado de la serología realizada en diciembre de 2012 pasó inadvertida hasta que se detectó en la consulta del servicio de Digestivo el 6 de julio de 2017, lo que, por sí sólo denota un mal funcionamiento del servicio médico" y añade que "se perdió la oportunidad de saber si la infección estaba activa y en ese caso, tratarla de la forma que fuera posible. Esta pérdida de oportunidad es un verdadero daño que resulta indemnizable".

Según se desprendió en el juicio, los informes periciales coinciden en considerar la alta probabilidad que existe en que una hepatitis C cronificada derive en cirrosis y que se termine desarrollando un hepatocarninoma como ha ocurrido en este caso.

El letrado de la defensa considera baja la indemnización en cuanto que se evidenció en el juicio que la enfermedad estaba curada y que la neoplasia estaba en un estadio inicial, pero no se podía descartar la posibilidad de desarrollar un nuevo hepatocarcinoma después de haber extirpado el existente, porque aunque el paciente se había curado de la infección por hepatitis C, no de la cirrosis hepática, cuyo único tratamiento era un trasplante de hígado.

La presidenta de la asociación defensor del paciente -a la que pertenece el abogado- Carmen Flores, lamentó que "los médicos autores materiales del daño en informes ex post y el servicio jurídico del SMS a través de su letrada -y en contra del parecer de la inspección médica- culparon al propio paciente de lo ocurrido, con todo tipo de argumentos inadmisibles, entre los que incluyeron el no haber preguntado por su analítica desde 2012, y que la hepatitis respondería a su mal control de la diabetes y a su hábito alcohólico, llegando pedir al tribunal que se le condenase en costas".

Según Flores, “el perjudicado lleva una vida muy sana – de hecho, es maratoniano-, y nunca ha tenido hábitos tóxicos según obra en su historia clínica. Es inaceptable cómo, ante un error tan grosero, en lugar de admitirlo se ofende a la víctima, se le imputa la culpabilidad de lo ocurrido y se la obliga a pleitear durante años”.