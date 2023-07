Por increíble que parezca, ha vuelto a suceder, la Panadería Pan Moreno, ubicada en la calle San Antonio del Barrio de Santa Eulalia en Murcia, ha vuelto a ser víctima de un asalto por parte de los «amigos de lo ajeno», informa Las Gastrocrónicas. En un sorprendente giro de los acontecimientos, los ladrones accedieron nuevamente al establecimiento durante la madrugada del domingo, tan solo unas horas después de que fuera detenido el presunto autor del robo anterior.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 6 o 6.30 de la madrugada, cuando los delincuentes rompieron el cristal provisional que había sido instalado por una empresa de reparación tras el robo ocurrido el día anterior. Para llevar a cabo su fechoría, utilizaron un adoquín para fracturar el cristal y ganar acceso al interior del local.

Un vecino de la zona fue quien alertó al propietario, Antonio Moreno, y a la policía, al percatarse de la presencia de los intrusos dentro de la panadería. Sin embargo, a pesar de la rápida respuesta, los ladrones lograron saquear parte del establecimiento antes de huir. Los hechos se produjeron en apenas dos minutos, según el vecino testigo. Cuando llegó la policía los delincuentes ya habían huido, aunque encontraron algunos restos del robo por la zona del jardín de la plaza José María Falgas.

En este segundo asalto, los delincuentes reventaron la caja registradora provisional que había sido restituida por la firma Azcoyen después del robo anterior. Los ladrones lograron sustraer 800 euros que las empleadas habían escondido en un lugar diferente fuera de la caja, lo que demuestra una clara intención de volver a apoderarse del dinero. Además, los perpetradores también se llevaron un ordenador y los dispositivos utilizados para gestionar las comandas.

Antonio Moreno, propietario de la panadería, se mostró sorprendido ante la llamada que recibió de su vecino, «Cuando me han llamado, yo pensaba que estaban bromeando y le he dicho, no, que el robo fue ayer y luego ha resultado ser verdad de nuevo». Pese a la situación, Moreno enfrenta el desafío con entereza y humor, «me van a borrar del seguro», nos decía, aunque expresó su preocupación por la repetición de los robos en su negocio.

Las autoridades han iniciado una investigación para dar con los responsables de estos asaltos y evitar futuros incidentes. La comunidad del Barrio de Santa Eulalia espera que se implementen medidas adicionales de seguridad para proteger a los comerciantes y vecinos de futuros actos delictivos.