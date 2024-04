Un niño de once años en los juzgados de Palma: “Estaba con mi padre y me dijo que iba a matar a mi madre y a su pareja”

“Estaba con mi padre en el coche y de repente me dijo que iba a matar a mi madre y a su pareja. Me dijo que les iba a matar”. Un niño de once años relató en los juzgados de Palma de Mallorca que su progenitor había intimidado a su madre. El juicio contra el hombre se celebró ayer en su ausencia. La fiscal reclamó una condena de un año y medio de prisión para el encausado por un delito de amenazas graves con la circunstancia agravante de parentesco. Mientras, la abogada de la defensa solicitó la libre absolución de su representado.

“Fue de repente, de repente me lo dijo. Me dijo que no se lo dijera a nadie porque si se lo decía a alguien iba a hacerle algo a mi hermano pequeño”, indicó el menor. “Siempre que me voy con mi padre me habla mal de mi madre. Me dice que mi madre es mala. Dice cosas que no son verdad”, añadió el niño.

Mayo de 2023

Los hechos enjuiciados se remontan a la tarde del 6 de mayo de 2023. Esa misma noche, el pequeño explicó lo ocurrido a su madre cuando regresó al domicilio. “Se lo dije a mi madre por la noche cuando volví a casa. Ahora, tengo miedo de estar con él por si se entera de que lo he contado”, aseguró el menor. “Me llevo normal con él. A veces se tira dos meses que no le veo. Me dice que desaparece porque se encuentra mal”, añadió el niño.

La mujer recordó ayer en el juicio que interpuso una denuncia después de que su hijo le relatara lo ocurrido con su expareja, el padre del niño. “Llegó a casa muy nervioso el niño y me lo contó”, detalló la perjudicada. “Llegó sobre las nueve de la noche. Le vi nervioso y se puso a llorar porque se pensaba que le iba a pasar algo a su hermano. Al niño le daba miedo que su padre se enterara. Tenía miedo de contármelo”, manifestó la madre.

"Tengo miedo"

“Yo tengo miedo porque él no está equilibrado mentalmente. Él machaca mucho psicológicamente. Es una mala persona. Me da miedo por el niño de que sufra represalias. Ha habido mucho machaque psicológico, pero físicamente no me ha agredido. Fuimos pareja dos años”, declaró la perjudicada durante la vista oral.

“Él desapareció un tiempo. En Navidad de 2022 dejó de dar señales de vida. Luego, en mayo, volvió a contactar y dijo que quería ver al niño”, manifestó la mujer. Días después de estos hechos, un juzgado de Palma dictó una orden de protección en favor de la víctima y se acordó la suspensión del régimen de visitas del menor y del acusado. Desde entonces no han tenido más problemas con él. El caso quedó visto para sentencia ayer al mediodía.