El amigo de Ivo Petrov dice al juez que la canoa volcó cuando el menor se puso de pie

Francisco Javier, uno de los jóvenes supervivientes del naufragio mortal de la canoa en el Mar Menor, donde murió el adolescente Ivo Petrov, estaba citado a declarar este Viernes de Dolores, en calidad de investigado, por su presunta implicación en el robo del kayak en el que iba aquella madrugada con sus dos amigos. El chico contó al juez de San Javier que instruye la causa que el kayak volcó cuando el menor se puso de pie, indican fuentes judiciales.

El joven, de 22 años y padre de cinco hijos, es el único mayor de edad que iba en la piragua que volcó. Él explicó que, tras naufragar, trataron de darle la vuelta a la embarcación, sin éxito. Tras comparecer en el juzgado de la localidad vecina a la suya, donde acudió junto a su esposa, Francisco Javier, salió en libertad.

"Fue imprudente"

Verónica Ene y Sergio Marco, abogados de la familia del difunto, creen que Francisco Javier cometió una imprudencia al salir de noche al mar junto a dos menores y sin el permiso de los padres o tutores de ninguno de ellos, por lo que no descartan que pueda llegar a ser acusado de homicidio imprudente.

El mayor de edad no aporta, según consideran los letrados, y así dijeron a los medios de comunicación, "explicaciones claras y coherentes" de lo sucedido aquella madrugada.

Todo comenzó en la madrugada del 5 de enero, cuando los dos amigos con los que el joven iba en la embarcación, José David y Francisco Javier, dieron la voz de alarma. El joven Petrov desapareció en aguas del Mar Menor tras naufragar la embarcación en la que navegaban. En cambio, los otros dos fueron rescatados del agua y llevados al hospital, con algunos signos de hipotermia. Fueron dados de alta en apenas horas, ya que su estado no revestía gravedad alguna.

Ninguno sabía nadar

Los supervivientes contaron entonces lo que, según ellos, había sucedido con el chico que faltaba: ninguno de los tres sabía nadar y estuvieron dos horas en el agua. Sin embargo, desde el principio había contradicciones en su relato.

No dijeron que la canoa era robada (de un garaje que fue reventado, según el legítimo propietario de la embarcación denunció luego), llegaron a afirmar que iban en tablas y no en un kayak y, como se ha visto por los mensajes de móvil recuperados, fueron ellos los que citaron esa madrugada a Petrov y no el adolescente quien los llamó, como llegaron a declarar. En un mensaje de WhatsApp le dijeron que tenían que "hacer cosas"

El cadáver de Ivo Petrov, de 15 años, era hallado por los buzos del Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil a una profundidad de unos cinco metros y a una distancia de entre 1.000 y 1.500 metros del puerto de Los Alcázares.

La madre del joven Ivo Petrov, arropada por sus familiares a la salida del tanatorio. / Loyola Pérez de Villegas

La autopsia reveló que el cuerpo no tenía signos de violencia. El fallecido Petrov fue enterrado en Los Alcázares y el Consistorio ayudará a la familia con el sepelio.

La madre conservó la esperanza

Sus allegados velaron al chico por la mañana en el tanatorio Virgen del Pasico de Torre Pacheco, una vez recibido el informe preliminar de la autopsia realizado por el Instituto de Medicina Legal de Murcia. Miglena, madre del adolescente, salía del tanatorio apretando contra el pecho la foto de su difunto hijo. Era la más afectada, y recibió el apoyo de sus parientes, todos vestidos de luto.

La mujer intentó conservar la esperanza hasta el último momento: días antes del hallazgo del cuerpo, prefería pensar que el chico estaba vivo. A su lado, parientes del malogrado joven portaban en las manos rosas de color blanco. En el coche funerario del joven Petrov destacaba una corona hecha de claveles y margaritas.