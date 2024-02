El joven Ivo Petrov, hallado en el Mar Menor tras 20 días de búsqueda, recibía sepultura este jueves en el cementerio de Los Alcázares, municipio en el que vivía con su familia. El Ayuntamiento que dirige Mario Cervera ayudaba a la familia a costear los gastos de las exequias.

Sus allegados velaron al chico por la mañana en el tanatorio de la localidad vecina de Torre Pacheco, una vez recibido el informe preliminar de la autopsia realizado por el Instituto de Medicina Legal de Murcia. Miglena, madre del adolescente, salía del tanatorio apretando contra el pecho la foto de su difunto hijo. Era la más afectada, y recibió el apoyo de sus parientes, todos vestidos de luto. La mujer intentó conservar la esperanza hasta el último momento: días antes del hallazgo del cuerpo, prefería pensar que el chico estaba vivo. A su lado, parientes del malogrado joven portaban en las manos rosas de color blanco. En el coche funerario del joven Petrov destacaba una corona hecha de claveles y margaritas.

Cabe recordar que el titular del juzgado de Instrucción número 2 de San Javier autorizó el pasado miércoles el traslado del cadáver y su entierro en el camposanto de la citada localidad costera.

La primera inspección ocular del cadáver, al ser recuperado de la laguna, indicó que el chico no tenía signos evidentes de violencia, apuntaron fuentes cercanas al caso. La misma conclusión salió en el informe preliminar de la autopsia. No obstante, hasta que no se realice el informe forense completo no se podrán determinar las causas del fallecimiento. Y el resultado definitivo puede tardar semanas, incluso meses, como indicaron a este diario fuentes del Instituto Armado.

La razón de que el informe completo tarde tanto tiempo está en pruebas como el análisis de tóxicos, que no pueden realizarse en la Región de Murcia: hay que tomar al cadáver muestras que serán enviadas a centros de otras comunidad autónomas, al no tener la murciana instalaciones donde efectuar estas pruebas. Pese a ello, el Juzgado autorizó que el cuerpo del chico se le devolviese a su familia, para que lo enterrasen.

Sigue la investigación

Mientras tanto, la Benemérita continúa con las pesquisas. Como adelantó este diario, Francisco Javier, uno de los jóvenes supervivientes del naufragio, está citado a declarar en marzo, en calidad de investigado, por su presunta implicación en el robo del kayak en el que salió con sus dos amigos El otro superviviente, José David, no es aún mayor de edad, por lo que será escuchado en dependencias de la Fiscalía de Menores.

Todo comenzó en la madrugada del 5 de enero, cuando los dos amigos con los que el joven iba en la embarcación, José David y Francisco Javier, dieron la voz de alarma. El joven Petrov desapareció en aguas del Mar Menor tras naufragar la embarcación en la que navegaban. En cambio, los otros dos fueron rescatados del agua y llevados al hospital, con algunos signos de hipotermia. Fueron dados de alta en apenas horas, ya que su estado no revestía gravedad alguna.

Los supervivientes contaron entonces lo que, según ellos, había sucedido con el chico que faltaba: ninguno de los tres sabía nadar y estuvieron dos horas en el agua. Sin embargo, desde el principio había contradicciones en su relato. No dijeron que la canoa era robada (de un garaje que fue reventado, según el legítimo propietario de la embarcación denunció luego), llegaron a afirmar que iban en tablas y no en un kayak y, como se ha visto por los mensajes de móvil recuperados, fueron ellos los que citaron esa madrugada a Petrov y no el adolescente quien los llamó, como llegaron a declarar. En un mensaje de WhatsApp le dijeron que tenían que "hacer cosas". Que fuese para allá.