"No pocas veces se condena a prisión a los traficantes, pero se pierde el rastro del dinero que obtienen"

Tiene en su currículum haber sido la primera mujer que ocupó la jefatura de la Fiscalía de Cartagena; años después, fue la fiscal del conocido caso de los holandeses, en el que se investigó el asesinato de Ingrid Visser y su esposo en Murcia. Ahora, Verónica Celdrán ha sido nombrada delegada de la Fiscalía Especial Antidroga en la Región de Murcia. «Apenas llevó tres semanas, pero voy haciéndome una idea del volumen de trabajo», indica a La Opinión.

Lo primero, enhorabuena por el nombramiento al frente de un área especialmente compleja. ¿Cómo lo afronta?

Muchas gracias. Sin duda, este es un nuevo reto en mi carrera profesional: también lo fue en su día la jefatura del área de Cartagena que dirigí durante 8 años y la especialidad de trata de seres humanos, inmigración ilegal y delito contra los derechos de los trabajadores a la que he pertenecido los 4 últimos años. Lo afronto con mucha ilusión y con la esperanza de colaborar en la lucha contra esta lacra.

Celdrán, en su despacho de la cuarta planta de la Ciudad de la Justicia. / Juan Carlos Caval

Se ha dicho siempre que al narco se le caza siguiendo el rastro del dinero. ¿Se reforzará la lucha contra el blanqueo?

En mi opinión, esta podría ser una de las herramientas más eficaces en la lucha contra el tráfico de drogas, que si por algo se caracteriza es, precisamente, por las fabulosas ganancias que genera y el lucro desmedido de los traficantes. No en pocas ocasiones conseguimos la condena de los delincuentes y el cumplimiento de las penas de prisión, pero se pierde el rastro de los beneficios que obtienen. En el marco de la Unión Europea se han desarrollado y regulado diversos mecanismos de cooperación que han dado buenos resultados en la búsqueda y decomiso de bienes. En este ámbito, la Fiscalía europea, la oficina de recuperación y gestión de activos con agencias en numerosos países de la Unión Europea o las órdenes europeas de investigación son solo algunos de los ejemplos de colaboración y cooperación en las investigaciones transfronterizas. Sin embargo, en países fuera de la Unión Europea, incluso aquellos que son participantes en Naciones Unidas o han ratificado acuerdos multilaterales, las solicitudes de colaboración son escasas o están abocadas al fracaso..

En la Región tenemos gran cantidad de cultivos de marihuana, y subiendo. ¿Sigue siendo Murcia ‘la huerta de Europa de la marihuana’, como la bautizó un informe de la Policía hace un lustro?

Tenemos un problema importante con esta modalidad de tráfico. Las estadísticas tanto policiales como judiciales revelan un incremento notable en los últimos años de los llamados ‘cultivos indoor’. Los recursos policiales no dan abasto para desmantelar estas plantaciones capaces de producir hasta 4 cosechas al año. A ello hay que añadir otra ventaja para las organizaciones y grupos criminales; se trata de droga que se cultiva y se elabora en Europa y, en consecuencia, no requiere de los medios ni de la infraestructura precisa para introducirla desde terceros países. Esta producción continua supone una fuente de abastecimiento y suministro constante de marihuana a otros países europeos.

Pese a las grandes cantidades ecnontradas de, por ejemplo, esta marihuana de la que hablamos, en la Comunidad de Murcia no existe un depósito oficial de estupefacientes decomisados en operaciones policiales.¿Considera que esto ha de ser subsanado, que el Gobierno debería habilitar un almacén para la droga aprehendida?

Hoy en día la regla general es la destrucción de las sustancias estupefacientes incautadas y la conservación de diferentes muestras que son remitidas a las áreas de sanidad para su análisis. No obstante, no son muchas las instalaciones con los permisos medioambientales y la infraestructura necesaria para la destrucción de los alijos que se decomisan, que suponen cada año decenas de toneladas de las diferentes variedades de drogas tóxicas. El depósito de estas sustancias no debe prolongarse en el tiempo por los riesgos de asaltos y robos a estos lugares, además de los inherentes a la conservación.

"No es descartable que más narcolanchas lleguen a aguas de la Región"

Aterriza usted con un caso espinoso de actualidad: el del arresto de un mando policial, acusado de colaborar, presuntamente, con narcos. Aunque no pueda hablar de la causa por secreto sumarial, ¿se hacen especialmente duros estos asuntos, al salpicar a quien tiene que proteger a la ciudadanía?

En efecto, se trata de investigaciones que están secretas y no puedo emitir opiniones ni comentarios pero si le puedo decir que se hacen duros y que, además, pueden generar opiniones injustas. Llevo 25 años ejerciendo de fiscal y siempre he mantenido una estrecha relación y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde he conocido a cientos de profesionales magníficos que dedican su vida a la lucha contra la delincuencia.

La fiscal, en dependencias de la Ciudad de la Justicia esta semana. / Juan Carlos Caval

El auge de las narcolanchas

En Barbate, recientemente, unos traficantes mataron a dos guardias civiles con su narcolancha. ¿Ve factible que puedan llegar a operar con más frecuencia este tipo de embarcaciones en la Región?. Si se incrementa la presión policial (aún más) en la zona del Estrecho, ¿podrían los traficantes venir para aguas murcianas?

No es descartable este escenario. La zona del Estrecho es el recorrido más corto y menos peligroso hasta la península, pero si se incrementa la presión policial en estas zonas, no hay duda que los medios técnicos y las embarcaciones con los que cuentan estas organizaciones criminales les permitirían buscar rutas alternativas. De hecho, no son una novedad los operativos policiales contra el narcotráfico en otras zonas del levante español como Málaga, Almería e incluso Murcia.

El mes pasado se hacía público que la Fiscalía Antidroga había pedido al Ministerio de Defensa la colaboración directa de la Armada en los abordajes a las narcolanchas.

Cualquier colaboración en la lucha contra el narcotráfico sería bienvenida, especialmente si hablamos de abordaje de narcolanchas en alta mar. Las imágenes dan una idea de la profesionalidad y los medios que requieren estos abordajes. No obstante, la eficacia a largo plazo requeriría la asignación de recursos de forma permanente.