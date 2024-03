Muere en el hospital otra de las tres víctimas del atropello múltiple de Molina de Segura

Juana, una de las tres mujeres atropelladas por un conductor ebrio el pasado 3 de febrero en Molina de Segura, no ha podido sobreponerse a la gravedad de sus heridas y ha fallecido en el hospital. El conductor, que arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia, se encuentra en libertad: llegó a ser detenido, pero se le puso en libertad horas después, indican fuentes policiales. Eso no significa que no haga frente a una causa judicial que está en marcha, y en la que podría afrontar cargos por dos homicidios imprudentes.

La Policía Local concluyó su atestado y lo puso en conocimiento de la autoridad judicial pertinente. Las investigaciones continúan porque, según fuentes cercanas al caso, la instructora quiere reconstruir los pasos del conductor al volante, a fin de dilucidar si pudo verde implicado en algún otro siniestro vial esa misma noche.

La tercera, ingresada

Con el fallecimiento de esta mujer, son ya dos las víctimas mortales del atropello. La primera de ellas, Loli, de 63 años, murió casi en el acto, en la ambulancia que la lleva al hospital. La tercera de las amigas, las tres vecinas de Lorquí, continúa ingresada.