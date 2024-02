Arquitectos de la Región revisan a fondo los materiales para evitar tragedias como la de Valencia

Arquitectos de la Región revisan «a fondo» los materiales de los edificios en construcción para evitar tragedias como el incendio mortal de Valencia. «De todos los productos que estamos usando he pedido el certificado de compatibilidad técnica, aunque ya lo tuviera: he pedido una nueva copia por si alguien nos pide una nueva información», explicó a La Opinión Luis Chamizo, fundador de la firma Chamizo Arquitectos.

El día después del devastador fuego, «no tenemos información oficial ninguna», comentó Chamizo. En el punto de vista, los materiales. «Hay muchos poliuretanos, todo depende de si es autoextinguible o si no lo es», detalló el experto, que dejó claro que este material «se usa muchísimo en construcción, en sus muchas formas», dado que «tiene unas propiedades aislantes tanto de frío como calor muy importantes». Posteriormente se hizo público que la fachada del edificio de Campanar estaba aislada con lana de roca y no con poliuretano.

A la pregunta de si estos materiales se emplean en la Región de Murcia, Chamizo contestó que «por supuesto». «Es muy raro que haya edificios que no tengan poliuretano, e s un material muy habitual: lo que no es tan habitual es la forma de usarlo», concretó.

"Una llama gigantesca"

Le impactó ver en las imágenes «una llama gigantesca». «Eso se tendrá que investigar, nos acabaremos enterando», destacó, para añadir que «el que un edificio arda así es rarísimo». Generalmente, «lo que arde es un piso suelto, y ahí es como si hubiera habido una gasolina que prendió y se extendió», significó.

Los edificios en construcción «tienen la tira de controles, tanto en Murcia como en cualquier otro sitio, y cada vez más, porque la normativa se ha ido haciendo más estricta». «Que haya un edificio que se incendie así en la historia de España es la primera vez que se da, tiene que haber habido una circunstancia inusual», subrayó.

Luis Chamizo, arquitecto. / Chamizo Arquitectos.

«Es evidente que hace años no se usaba (el poliuretano) porque no existía. Tampoco existía la necesidad de que el edificio estuviese aislado térmicamente. Antes se pasaba calor y punto», dijo, e insistió: «Lo raro es que haya ardido de esa manera». «Hubo en Londres hace años un edificio que también usaron un determinado elemento que ardía, que en Europa ya no estaba, en África sí», resaltó, en referencia al incendio de la torre Grenfell, en junio de 2017, que dejó 72 muertos.

"Un fallo"

«En alguna parte tiene que haber habido un fallo, intencionado o no, e inadecuado. Porque no se pueden usar materiales que ardan», sentenció Chamizo.

Por su parte, el secretario técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Región de Murcia, José Granero, precisó que «se han juntado varios factores, una serie de circunstancias que han dado lugar a que esto suceda».

«Los aislamientos de poliuretano son totalmente legales y cumplen con las condiciones del documento básico contra incendios», destacó. En su opinión, hay que «buscar una combinación entre la economía y la protección contra incendios, un equilibrio».

El Código Técnico de la Edificación, la normativa del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que rige el desarrollo de obras, no prohibió el uso de materiales inflamables en las fachadas hasta su reforma del año antes de la pandemia en edificios de más de 28 metros de altura, como los de Valencia, en los que las llamas se propagaron a gran velocidad. Con la investigación del caso apenas iniciada, arquitectos apuntan a un material termoplástico, como una resina para adherir el aluminio, como posible factor acelerante del fuego.

Imagen del terrible incendio en la avenida Maestro Rodrigo en València. / Fernando Bustamante

Granero afirmó que «es un incendio que parece que se origina en el exterior y se expande a través de la fachada por todo el edificio». Al cierre de esta edición habían sido localizados los cadáveres de una decena de personas.

Inspecciones de la Comunidad

A raíz de la tragedia de Valencia, la Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de Patrimonio, va a coordinar un conjunto de acciones para reforzar la inspección del parque de edificios que son de su titularidad, dijeron fuentes de la Comunidad.

Un proceso que va a llevar a cabo en coordinación con las diferentes consejerías del Ejecutivo, y especialmente, en las áreas de Educación y Sanidad donde existe mayor número de edificaciones. «El objetivo de este proceso es comprobar su estado, algo que se hace de forma regular, como supervisar los materiales constructivos», concretan.

Y es que, en la Región, en todas las construcciones privadas como públicas se aplica el Código Técnico de Edificación (CET) aprobado en el año 2006, sin perjuicio de que también se tenga en cuenta lo recogido en la Ley de Ordenación de la Edificación.

Por otro lado, la Consejería de Fomento e Infraestructuras estudiará la propuesta de hacer un censo de los edificios revestidos de poliuretano como, dijo el vicepresidente del Gobierno murciano y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo.

Antelo contestó así al diputado regional de Podemos Víctor Egío, quien exigía un censo así. A este respecto, Antelo manifestó que la Consejería (también en manos de su partido, Vox) ha operado con los fondos que ha tenido a su disposición y ha «puesto el dinero en la calle para que se rehabiliten edificios, porque algunos de ellos no están en buenas condiciones».

"La seguridad es prioridad"

En concreto,el vicepresidente de la Región aseveró que, en dos meses, la Consejería «ha sacado 17 millones adelante» cuando en los anteriores meses «solo se habían sacado 5 millones». Con todo, José Ángel Antelo manifestó que, «evidentemente» van a estudiar la situación de los edificios porque «la seguridad es prioritaria». «Evidentemente haremos el esfuerzo necesario, y, por supuesto, haciendo lo que tengamos que hacer», hizo hincapié el vicepresidente regional.

Infografía de la fachada ventilada del edificio que ardió en Valencia / Ignacio García

La promotora, en El Palmar

Fbex, la promotora que construyó el bloque de la tragedia en Valencia, operó en la Región de Murcia. Fue hace casi dos décadas. En concreto, en 2006, la empresa anunció que tenía un plan de expansión en el Levante español. El Palmar fue una de las poblaciones en la que la compañía puso el ojo para invertir.

Fundada en Barcelona en 1918, la promotora, que operaba sobre todo en Cataluña, Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana, llegó a tener más de 220 empleados y a facturar por encima de los 170 millones de euros anuales en 2007.

Poco después empezaron los problemas, y en 2010, último ejercicio declarado, se anotó unas pérdidas de más de 150.000 euros, además de contar con propiedades entregadas en garantía para hacer frente a sus deuda que superaban los 600 millones de euros.

Ese año Fbex entró en concurso de acreedores declarando una deuda de 640 millones de euros, y con activos inmobiliarios en poder de los bancos acreedores por valor de 165 millones.