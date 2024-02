Última hora del incendio en Valencia: Se confirman 4 fallecidos y 19 desaparecidos que los bomberos no esperan encontrar con vida

Los servicios de Emergencias han confirmado el hallazgo de cuatro personas muertas en el interior de los edificios calcinados este jueves en el barrio valenciano de Campanar.

Así lo ha anunciado el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, en una comparecencia a medianoche ante los medios desde el puesto de mando junto a los edificios que aún siguen ardiendo, mientras los bomberos siguen trabajando, como objetivo principal, para enfriar la parte exterior de los inmuebles.

A las 7.30 la alcaldesa de València, María José Catalá y President de la Generalitat asisten al PMA y después se atenderán a los medios

Habla la ministra de Ciencia, Diana Morant: " Trasladar en nombre del Gobierno pésame a los familiares de las víctimas de este incendio. Confirmamos por parte del equipo de bomberos al menos 4 fallecidos. Es un momento doloroso para familiares vecinos y personas afectadas" Además, la ministra gandiense ha trasladado su apoyo en este momento tan duro a todos los afectados. Desde el Gobierno ha brindado toda la colaboración necesaria al Ayuntamiento y la Generalitat para atender a las víctimas.

A los familiares ya se les ha comunicado estos últimos datos, según Suárez, quien ante la pregunta de si el edificio puede colapsar ha respondido que el principal criterio es por ahora el de garantizar la seguridad, aunque ha admitido que lleva muchas horas ardiendo (desde las cinco y media de la tarde) y a temperaturas muy elevadas.

También ha señalado que aún no se sabe cuándo podrán acceder al interior y que se está trabajando con los familiares de una persona, vecina de uno de los edificios, que está desaparecida.

Al menos 14 heridos

En cuanto a las personas heridas en el incendio, se mantiene la cifra total de 14, de las que 6 son bomberos y el resto civiles, y están siendo atendidas en distintos hospitales de la ciudad, según ha informado el CICU.

Los servicios médicos de emergencia han asistido a 9 hombres de entre 25 y 57 años, 4 mujeres de entre 27 y 81 años, y un menor de 7 años.

A excepción de dos mujeres que han sido dadas de alta "in situ", el resto han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios de València, según las mismas fuentes.

Los heridos adultos hospitalizados están en La Fe, Hospital General y Hospital Doctor Peset, y el niño ha sido trasladado por sus familiares al Hospital 9 de Octubre.

Movilización de la UME

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha movilizado a las 19.25 horas de este jueves a petición de la Generalitat Valenciana para colaborar en los rescates que sean necesarios y en las tareas de extinción.

Fuentes de Defensa han informado a EFE de la activación de medios humanos y materiales de la UME para combatir el incendio desatado esta tarde en el edificio de viviendas de catorce alturas, situado en el cruce de las calles General Avilés con Maestro Rodrigo, se ha originado en el quinto piso y se ha propagado a todo el edificio y a otro anexo.

Incendio en un edificio de Campanar, en València. / David Laguía / Fernando Bustamante

El edificio incendiado está situado en un barrio relativamente nuevo, Nou Campanar, situado en la zona oeste de la ciudad y rodeado de grandes avenidas, centros comerciales y zonas verdes, como el jardín del Turia o el Parque de Cabecera, donde se halla el Bioparc.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias que contempla "daños extensos" y ha establecido un puesto de mando avanzado en la zona.

El edificio ardió rápidamente

Testigos del incendio han señalado a EFE que las llamas han prendido "muy rápido" en muy poco tiempo y se ha formado "una nube de humo brutal, se ha hecho de noche prácticamente".

La vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (Cogitival) y especialista que peritó el edificio, Esther Puchades, ha atribuido la voracidad de incendio al revestimiento de poliuretano que se proyectó en la fachada.

En declaraciones a la televisión pública valenciana À Punt, Puchades ha explicado que bajo las piezas de aluminio colocadas en la fachada del edificio hay poliuretano, un producto "totalmente inflamable, que es lo que ha provocado la expansión de las llamas en menos de media hora".

"En 2005 -fecha de construcción del edificio siniestrado- no estaba tan extendida la mala fama del poliuretano. Hoy no se utiliza, al menos no de esa forma", ha apuntado esta especialista en alusión a un material que ha provocado grandes incendios en edificios en los últimos años, como el de la torre Grenfell de Londres en 2017.

Atención de las autoridades

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se encuentran ya en la zona, donde hay desplegadas numerosas dotaciones de bomberos y ambulancias, además de policía nacional y local, y donde se ha instalado un hospital de campaña.

Las unidades de críticos y de quemados de los hospitales de Valencia se están coordinando para una posible actuación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado con Mazón y con Catalá para conocer de primera mano la situación y ofrecer la ayuda que sea necesaria.

También el líder del PP, Alberto Núñez Feijióo, ha expresado su preocupación por este "grave" incendio y ha trasladado su apoyo y confianza a los bomberos y cuerpos de seguridad.