La Audiencia de Barcelona condena a cuatro años y seis meses de cárcel a Dani Alves

El primer gran juicio de la ley del 'solo sí es sí' ya tiene sentencia. La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista Dani Alves a cuatro años y seis meses de prisión por agredir sexualmente a una joven de 23 años en los lavabos de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona, la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022. La resolución llega dos semanas después de la celebración del juicio, en el que Alves, que está encarcelado desde el 20 de enero de 2023, sostuvo que fue "sexo consentido" y que esa noche había bebido mucho. La sentencia de la Audiencia de Barcelona puede ser recurrida ahora ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y el Tribunal Supremo. El jugador brasileño salió este jueves a primera hora de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires, para ser conducido a la Audiencia de Barcelona y, de esta manera, comunicarle en persona la sentencia.

El tribunal ha rebajado la pena a Alves, que se sitúa en la horquilla mínima para este tipo de delitos, que va de los cuatro a los 12 años, al apreciar la atenuante de la reparación del daño, al haber depositado los 150.000 euros que el juez acordó para una eventual indemnización cuando fue procesado. Es una pena menor a la solicitada por la fiscalía, nueve años de prisión, y la acusación particular, ejercida por la abogada Ester García en nombre de la víctima, que reclamó 12 años. Los magistrados también han impuesto al futbolista la libertad vigilada por cinco años, a cumplir cuando sea excarcelado, la prohibición de acercarse a la denunciante y al pago de la indemnización de 150.000 euros. Por el delito de lesiones, una multa de 9.000 euros. La condena se basa, sobre todo, en la credibilidad del testimonio de la víctima y en la falta de consentimiento por su parte para mantener relaciones sexuales con el jugador. El tribunal rechaza las atenuantes de embriaguez y por vulneración de derechos fundamentales alegados por la abogada de la defensa, Inés Guadiola.

El tribunal considera probado que “el acusado cogió bruscamente" a la mujer, "la tiró al suelo y evitando que pudiera moverse la penetró vaginalmente", pese a que la víctima "decía que no, que se quería ir”. A su entender, “con ello se cumple el tipo de ausencia de consentimiento, con uso de la violencia, y con acceso carnal”. Los jueces precisan que “para la existencia de agresión sexual no es preciso que se produzcan lesiones físicas, ni que conste una heroica oposición de la víctima a mantener relaciones sexuales”, a la vez que subrayan que en el caso de Alves "nos encontramos además con unas lesiones en la víctima (en la rodilla) que hacen más que evidente la existencia de violencia para forzar su voluntad, con el subsiguiente acceso carnal que no viene negado por el acusado”.

Consentimiento siempre

Los magistrados aclaran que “el consentimiento no solamente puede ser revocado en cualquier momento", sino que también es preciso que se preste "para cada una de las variedades sexuales dentro de un encuentro sexual". "No consta que al menos en lo que se refiere a la penetración vaginal", la víctima prestase su consentimiento, "y no solo eso, sino que además el acusado sometió la voluntad de la víctima con uso de la violencia”, aseguran. Los togados sostienen que han alcanzado "la convicción sobre los hechos" al haber valorado "positivamente" la declaración de la víctima en el juicio, conjuntamente "con otras pruebas que corroboran su relato”. En su opinión, el núcleo esencial de su declaración ha sido “coherente y especialmente persistente, no solo a lo largo de la instrucción de la causa", sino también en el juicio, "sin que se evidenciase en el interrogatorio la concurrencia de contradicción relevante" a "lo previamente declarado por ella en instrucción”.

"Es preciso que se preste el consentimiento para cada una de las variedades sexuales dentro de un encuentro sexual"

La sentencia precisa que “existen suficientes corroboraciones” periféricas que “apuntalan la versión de la víctima”, como las lesiones en la rodilla de la víctima, el estado de la mujer al salir del lavabo tras la agresión sexual y la existencia de secuelas. La Audiencia admite que algunas de las manifestaciones de la denunciante (en especial antes de entrar en el lavabo) no concuerdan con otras pruebas, pero que en la valoración de credibilidad de su testimonio "no consta la existencia de ningún móvil espurio”. Es decir, ni conocía a Alves, ni tenía animadversión hacia el futbolista porque se conocieron esa misma noche.

Según los jueces, de lo relatado por la víctima y de los informes psiquiátricos y psicológicos se desprende que la denuncia, “a priori”, le iba a traer, “más problemas” a la víctima “que ventajas”. En este sentido, añaden que “la víctima presentaba temor a denunciar” por la posible repercusión mediática y por el hecho de que su identidad pudiera ser revelada. Ese temor se vio confirmado por la publicación por parte de la madre de Dani Alves de su imagen y sus datos personales.

La credibilidad de la víctima

Los magistrados son taxativos y descartan que hubiera un interés económico por parte de la víctima. Relatan que la defensa del futbolista ofreció a la mujer antes del juicio 150.000 euros (en las negociaciones extrajudiciales esa cantidad fue muy superior) y ella lo rechazó, anunciando en un escrito que se atañía a la cantidad que se expusiera en la sentencia. No consta, en su opinión, la existencia de "ninguna circunstancia que permita dudar de la credibilidad de la víctima”.

"No es necesaria la existencia de lesiones para la comisión de una agresión sexual, ni en todos los casos nos hallamos ante la existencia de restos biológicos”

La resolución recuerda que “en la práctica mayoría de los delitos contra la libertad sexual, más cuando la pieza fundamental es la existencia del consentimiento, la prueba se asienta principalmente sobre la declaración de la víctima” e insiste en que "no es necesaria la existencia de lesiones para la comisión de una agresión sexual, ni en todos los casos nos hallamos ante la existencia de restos biológicos”.

La sentencia recoge sobre el consentimiento que ni que el hecho de que la denunciante “haya bailado de manera insinuante, ni que haya acercado sus nalgas al acusado, o que incluso haya podido abrazarse” a él, “puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo los que posteriormente pudiera ocurrir”. Estas actitudes o inclusa la existencia de insinuaciones “no supone dar carta blanca a cualquier abuso o agresión que se produzca” después y, en este caso, en el lavabo. “El consentimiento en la práctica de relaciones sexuales”, puntualiza, “debe prestarse siempre antes e incluso durante la práctica del sexo, de tal manera que una persona puede acceder a mantener relaciones hasta cierto punto y no mostrar el consentimiento a seguir, o a no llevar a cabo determinadas conductas”. El consentimiento, argumentan, “debe ser prestado para cada una de las variedades de relaciones sexuales dentro de un encuentro sexual (…) Ni siquiera el hecho de que se hubiera realizado tocamientos, implicaría haber prestado consentimiento para todo lo demás”.

Los hechos en la discoteca

Sobre las dos de esa madrugada, la víctima, acompañada de su prima y una amiga, entró en la discoteca. Se dirigieron a la sala central y, después, accedieron a la zona reservada. Al cabo de unos minutos, Alves, que era cliente habitual de la discoteca, invitó al grupo a una copa (primero rechazada) con ellos. La víctima asegura que no sabía quién era el procesado. Durante unos minutos estuvieron los cinco bailando y hablando, si bien el futbolista se acercaba cada vez más a la víctima y la abrazaba, según la acusación. Al cabo de unos minutos, el futbolista se dirigió a la puerta del pasillo que comunica con la Suite y accedió a su interior. Desde allí indicó a la joven que se acercara.

Ella pensó que era otra zona VIP, pero el jugador la introdujo en el pequeño aseo y cerró la puerta. Al verse en ese cubículo, la mujer pidió a Alves, siempre según la versión defendida por las acusaciones, que la dejara salir. El exfutbolista la agarró de la cintura, la sentó encima de él y la tiró al suelo, intentando que le hiciera una felación. La mujer se resistió y él le propinó varias bofetadas en la cara. Ante esta negativa, el deportista la levantó del suelo, la colocó inclinada sobre el retrete y la agredió sexualmente. La discoteca puso en marcha el protocolo de actuación de agresiones sexuales tras explicar la víctima a unos empleados lo que había sucedido.

'En Fuera de Juego'

Los periodistas J.G. Albalat y Guillem Sánchez llevan a cabo una reconstrucción de los hechos que acontecieron la noche del 30 de diciembre de 2022 en la discoteca barcelonesa Sutton a través del pódcast 'En Fuera de Juego', producido por El Periódico de catalunya, del grupo Prensa Ibérica.