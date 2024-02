La víctima de Alves, satisfecha con la sentencia: "por fin me han creído"

La abogada Ester García, representante de la víctima de Dani Alves, ha expresado su satisfacción por la condena de cuatro años y medio de prisión para el jugador, pese a que ha lamentado la pena impuesta. "En este despacho profesional se llevan muchísimos casos de violencia sexual y es la pena más baja que hemos tenido en más de 20 años", ha asegurado Ester García a los medios que han acudido a su despacho esta tarde.

La letrada considera que la aplicación de la atenuante de reparación del daño puede transmitir "a la sociedad que las personas con capacidad económica pueden ver reducida la pena si pueden consignar una cantidad importante”. Pese a esto, ha asegurado que la víctima está satisfecha del resultado. "Empezó diciendo 'no quiero denunciar, no me creerán', y sus palabras al conocer la sentencia han sido 'por fin me han creído' –ha explicado–. Para mí esto es un éxito personal de ella".

Revocar la atenuante

Pese a que todavía tiene que estudiar el contenido, la abogada es partidaria de apelar. "Desde un punto de vista jurídico, debería recurrirse". Además, considera que la pena de cuatro años y medio impuesta al jugador "no se legitima ni se puede legitimar con la última reforma del Código Penal que ha habido sobre esta materia, la denominada ley del 'sí es sí'".

De hecho, la letrada considera que la reforma penal de noviembre de 2022, la que aplica el tribunal en su sentencia por estar en vigor en el momento de los hechos, habría permitido una pena más elevada. Por eso ha defendido que el objetivo de su clienta y ella siempre fue conseguir una pena mayor y menos indemnización.

"Alves no ha resarcido a la víctima"

Sin embargo, considera que se trata de una sentencia "ejemplar" y "muy contundente en cuanto al elemento del consentimiento", tal como lo desarrolla la ley del 'sí es sí'.

En concreto, la abogada podría pedir la revocación de la atenuante de reparación del daño, ya que cree que no corresponde aplicarse en este caso. En este sentido, la letrada ha remarcado que "no ha habido ni un esfuerzo económico ni un esfuerzo moral" por parte de Alves para resarcir a la víctima de los daños causados morales y emocionales causados.