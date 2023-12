Los hechos tuvieron lugar en agosto de hace tres años, en una vivienda ubicada en una población del municipio de Murcia. El sujeto, que ahora tiene 68 años de edad y entonces tenía 65, aprovechó que su esposa y su hija no estaban en el domicilio para abordar a su sobrina, que tenía 13 años de edad. Según el relato de hechos probados de la sentencia, entre las diez y las once de la mañana el hombre entró en la habitación en que había pernoctado la menor, que estaba despierta, y comenzó a decirle frases como: "Te voy a enseñar a masturbarte, me siento atraído por ti, cuando seas mayor no te va a faltar de nada".

Acto seguido, el individuo se sentó en la cama y procedió a realizar tocamientos a la niña en sus órganos genitales, por encima de la ropa. La pequeña trató de apartarse, el sujeto le pidió un abrazo y ella lo interpretó "como una señal de familiaridad o de disculpa, por lo que procedió a acercar la mejilla hacia la cara de su tío, el cual giró la cabeza para besarla en la boca", prosigue la resolución judicial. El adulto dijo a la menor que no contase nada cuando llegasen su tía y su prima y se marchó del cuarto. La Audiencia Provincial de Murcia condenó a este hombre a una pena de dos años de cárcel por un delito de abuso sexual y le prohibió acercarse a menos de 300 metros de su víctima durante siete años. No fija la sentencia indemnización para la menor porque la familia de la misma renunció a acciones civiles, esto es, no pidió dinero. Él alega "indefensión" La defensa del sujeto recurrió. Alegó, en concreto: indefensión, proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos, imposibilidad de contradicción del informe admitido como prueba documental, convertido en prueba pericial, error en la apreciación de la prueba, práctica de pericial de parte carente de rigor técnico y de objetividad, insuficiencia de la declaración de la víctima, presunción de inocencia no desvirtuada e incredibilidad subjetiva de la víctima. Y pidió que se le absolviese, que él no había hecho nada. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia rechaza su recurso y confirma íntegramente la sentencia.