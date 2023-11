Miles de personas, en su mayoría mujeres, participaron este sábado en la movilización, organizada por la Asamblea Feminista, que arrancó al mediodía en la murciana Plaza Fuensanta con motivo del 25N. El colectivo que convocaba la manifestación (formado por diferentes asociaciones, partidos políticos y sindicatos) salía este año a la calle bajo el lema 'Contra la violencia hacia las mujeres, unidad ciudadana y respuesta institucional’.

‘Me salvé el 18/4/23’, ponía en una cartulina de color morado que sostenía una joven. ‘Denuncié el 19 de abril de 2023’, rezaba una pancarta similar que portaba una compañera a su lado.

La marcha sirvió para que muchos ciudadanos mostrasen su compromiso con otras causas sociales. Entre los presentes, un grupo portaba banderas palestinas y pancartas en las que se leía ‘no es una guerra, es un genocidio’ y ‘paremos la limpieza étnica’, en referencia al estallido de violencia en Oriente Próximo, agravado desde el 7 de octubre.

Al cruzar desde Plaza Fuensanta a la Gran Vía, las manifestantes corearon consignas como 'ni sumisas ni pasivas, mujeres combativas', ‘vivas nos queremos, ni una menos’ y ‘no son muertas, son asesinadas’.

María José Partera, miembro de las feministas socialistas de España, sentenció, en declaraciones a los medios antes del comienzo de la marcha, que “la violencia hacia las mujeres existe, por ser mujeres”. “Estamos aquí unidas todas las feministas para luchar contra un objetivo común: parar la violencia contra la mujer”, destacó.

“Es una realidad que a día de hoy, en España, hay 52 mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Es una realidad que tenemos que combatir hasta que no haya ninguna. Pese a que hay gente que dice que la violencia de género no existe: negar la realidad es mentir, y estamos aquí en defensa de las que ya no tienen voz”, expresó Pedro Cano, integrante de los Yayoflautas. Cano portaba una llamativa pancarta amarilla en la que se leía: ‘Nuestros gritos de hoy son los de aquellas mujeres y sus hijos que ya no tienen voz'.

Acudió a la manifestación Pepe Vélez, líder del PSRM-PSOE, que aprovechó para arremeter contra López Miras al apuntar que “metió en el Gobierno a Vox, la ultraderecha, que niega la violencia de género”. “El PP y Vox se han negado a crear la comisión especial contra la violencia de género en la Asamblea, incumplen el Pacto contra la Violencia de Género”, manifestó.

También estuvo la portavoz de Podemos en la Asamblea, María Marín, que dijo que “en el primer trimestre de 2023, Murcia estaba a la cabeza en violencia machista” y también cargó contra “el discurso negacionista del vicepresidente” del Gobierno regional. Apostó por no dar “ni un paso atrás” y lamentó “la performance” de Miras “que anunció un centro que no está abierto”, en referencia a la inauguración de este viernes del centro para víctimas de violencia sexual, que empezará a funcionar en un mes.