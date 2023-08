Un individuo, que responde a las iniciales A. D., ha sido condenado a pasar seis años en prisión por agredir sexualmente a una adolescente de 17 años en Águilas en primavera de 2021. Cuando salga, estará una década en régimen de libertad vigilada y no podrá acercarse a menos de 300 metros de su víctima (a la que indemnizará con 10.000 euros) durante los siguientes once años. El sujeto, al inicio de la vista oral, reconoció la violación que había cometido, por lo que no hubo juicio como tal, sino una conformidad en la que se leyó la sentencia, ya firme, in voce.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, el hombre, nacido en Beni Mellal (Marruecos) hace 30 años, contactó con la menor por Instagram. En mayo de 2021, quedaron y la llevó a un sótano donde él pernoctaba en ocasiones. Comenzó entonces a besarla y a intentar quitarle la ropa, a lo que la chica se negó. Entonces "la agarró fuertemente de las muñecas, impidiéndole abandonar el lugar y llegándola a tumbar mediante un empujón en la cama". Le arrancó la ropa y la violó. Cuando pudo salir del habitáculo, la víctima pidió ayuda y denunció lo sucedido. El sujeto fue arrestado y del Juzgado de Guardia pasó al penal de Sangonera, en régimen de prisión provisional. Los dos años que ha estado ya en la cárcel computan: le faltarían cuatro para completar la condena. En el juicio, admitió lo que hizo y fue condenado como autor de un delito de agresión sexual, con uso de la violencia, consumado y con acceso carnal. Dos años de cárcel por dar un beso no consentido a una menor en Cartagena Detalla la resolución judicial que "siendo ciudadano extranjero el condenado, la pena de prisión impuesta se ejecutará íntegramente en España, sin perjuicio de que se sustituya la ejecución del resto de la pena pendiente por la expulsión del territorio nacional del penado, en el caso de que el mismo acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional". Todas las partes se mostraron conforme con esta opción.