Un hombre, Juan Antonio F.Y., se sienta en el lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Murcia por, presuntamente, provocar un incendio y matar a un desconocido para él: Reijo, un finlandés que dormía ahí junto a su esposa, Lilja.

En la calificación fiscal, el Ministerio Público detalla Reijo y su mujer "llevaban 43 años juntos, no tenían hijos y había decidido vender su casa de más de 20 años en Finlandia para viajar por Europa con sus dos perros en la autocaravana". La muerte repentina de Reijo ocurrió tan solo dos meses después de iniciar sus vacaciones soñadas, dejando a Lilja sola a la edad de 70 años, sin casa donde vivir, sin uno de sus perros que también murió en el incendio y con graves secuelas físicas y psíquicas".

A Juan Antonio F.Y. la Fiscalía le pide penas que suman 36 años de cárcel por los delitos de asesinato, lesiones daños cualificados mediante incendio. Sí se celebrará su juicio, aunque los secretarios judiciales sigan en huelga, porque este individuo está en prisión provisional, y las causas con preso están dentro de los servicios mínimos.

Lo que hizo el individuo fue coger unos colchones de una escombrera, arrastrarlos hasta la avenida Doctor Meca, en la urbanización Los Caleñares del Puerto de Mazarrón, y prender fuego "con un mechero u otro instrumento similar a uno de los colchones, que comenzó a arder con tal virulencia que se propagó rápidamente hacia la autocaravana, provocando que ésta explotase".

Quería quemar otro colchón, pero la deflagración lo sorprendió y huyó a su casa

Lilja "consiguió salir del vehículo sufriendo quemaduras de gravedad en ambos miembros inferiores por el contacto con las llamas y su pareja perdió la vida al instante como consecuencia de la explosión". La mujer fue llevada a la Unidad de Quemados del Virgen de la Arrixaca y afortunadamente sobrevivió, aunque tiene secuelas físicas y sobre todo psíquicas importantes.

Iba a quemar otro colchón

"Vio fallecer a su pareja sin poder hacer nada por evitarlo. Como consecuencia de esta experiencia extremadamente traumática presenta ansiedad y llanto diarios, con sensación de desesperanza y recuerdos constantes a lo ocurrido, así como ansiedad cuando está en espacios cerrados", detalla el Ministerio Público.

El individuo "se encontraba dispuesto a colocar el segundo colchón bajo otra autocaravana tuvo que abandonar el lugar rápidamente al ser sorprendido por la deflagración dejándolo a unos 32 metros de distancia junto a sus zapatillas de color gris que llevaba puestas a modo chanclas con el talón doblado hacia el interior. El acusado salió huyendo en dirección a su casa, a la que llegó sin zapatos y con la cara pálida cuando su madre le abrió la puerta".

La Benemérita capturó a este sujeto días después. El Juzgado de Guardia lo mandó a la cárcel.

Trastornado por las drogas

La Fiscalía detalla que el sospechoso "presenta un diagnóstico de trastorno psicótico inducido por consumo de sustancias psicoactivas, con alteraciones graves de conducta. No obstante, el acusado no presenta ningún trastorno mental ni del comportamiento en fase activa (bases fisiopatológicas de la imputabilidad). Por tanto, no se le aprecia ninguna circunstancia que afecte a las capacidades cognitivas y volitivas del acusado".